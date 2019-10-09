Xiaomi представила бюджетний обігрівач: фото



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Обігрівач нагрівається дуже швидко і стабільно тримає тепло впродовж довгого періоду часу

Компанія Xiaomi представила на майданчику колективного фінансування Youpin свій новий електричний нагрівач від компанії Ningbo Instant Electronic Technology.

Новинка не має ніяких смарт функцій, і єдиною особливістю пристрою є автоматичне відключення живлення при перевищенні допустимої температури всередині пристрою або при його падінні. Також нагрівається обігрівач дуже швидко і стабільно тримає тепло впродовж довгого періоду часу.

Окрім цього, він не створює вітру, не сушить шкіру та має підтримку мікроциркуляції повітря.

В іншому це звичайний електричний конвектор з регулятором в два положення 1000Вт і 2000 Вт. Новинка доступна в двох кольорах: білому та чорному.

Ціна на краудфандінгау – 199 юанів (≈700 грн), роздрібна ціна 299 юанів (≈1050 грн). Поставки розпочнуться 23 жовтня 2019 року.