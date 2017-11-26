Японія запустила найменшу в світі ракету
- Сьогодні, 11:46
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Ракета SS-520 змогла вивести на орбіту Землі супутник вагою 3 кілограми
Японія запустила найменшу в світі космічний ракету-носій SS-520. Про це повідомляє SpaceFlightNow.
«Якщо політ буде успішним, це буде найменша ракета, яка змогла розмістити об'єкт на орбіту навколо Землі», - йдеться в повідомленні.
Трансляцію запуску вело Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).
Вага ракети - 2,6 тонни, довжина - 9,5 метра, а діаметр - 52 сантиметри.
Розробка й запуск ракети обійшлися Японії в приблизно 3,6 мільйонів доларів.
Планується, що SS-520 виведе на орбіту експериментальний супутник геологорозвідки і зв'язку TRICOM 1R вагою 3 кілограми.
Джерело: Укрінформ