Японія запустила найменшу в світі ракету

Ракета SS-520 змогла вивести на орбіту Землі супутник вагою 3 кілограми

Японія запустила найменшу в світі космічний ракету-носій SS-520. Про це повідомляє SpaceFlightNow. «Якщо політ буде успішним, це буде найменша ракета, яка змогла розмістити об'єкт на орбіту навколо Землі», - йдеться в повідомленні. Трансляцію запуску вело Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA). Вага ракети - 2,6 тонни,