  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
    Технології

    Японія запустила найменшу в світі ракету

    Ракета SS-520 змогла вивести на орбіту Землі супутник вагою 3 кілограми
    Японія запустила найменшу в світі космічний ракету-носій SS-520. Про це повідомляє SpaceFlightNow. «Якщо політ буде успішним, це буде найменша ракета, яка змогла розмістити об'єкт на орбіту навколо Землі», - йдеться в повідомленні. Трансляцію запуску вело Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA). Вага ракети - 2,6 тонни,
    • Сьогодні, 11:46
    • Розсилка

    Ракета SS-520 змогла вивести на орбіту Землі супутник вагою 3 кілограми

    Японія запустила найменшу в світі космічний ракету-носій SS-520. Про це повідомляє SpaceFlightNow.

    «Якщо політ буде успішним, це буде найменша ракета, яка змогла розмістити об'єкт на орбіту навколо Землі», - йдеться в повідомленні.

    Трансляцію запуску вело Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).

    Вага ракети - 2,6 тонни, довжина - 9,5 метра, а діаметр - 52 сантиметри.

    Розробка й запуск ракети обійшлися Японії в приблизно 3,6 мільйонів доларів.

    Планується, що SS-520 виведе на орбіту експериментальний супутник геологорозвідки і зв'язку TRICOM 1R вагою 3 кілограми.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Японія космос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ