  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Японська приватна ракета впала після запуску

    • Розсилка
    <p>З чотирьох запусків Momo три закінчилися невдачею</p> - Японська приватна ракета впала після запуску

    З чотирьох запусків Momo три закінчилися невдачею

    Ракета зуміла досягти висоти 13 км, після чого в неї незаплановано вимкнувся двигун

    Японська приватна ракета Momo-4 у суботу, 27 липня, впала в море після запуску з космодрому на острові Хокайдо.

    Про це повідомляє венчурна компанія-власник ракети Interstellar Technologies.

    Ракета зуміла досягти висоти 13 км, після чого в неї незаплановано вимкнувся двигун через збій бортового комп'ютера.

    «Через виявлення збою в бортовому комп'ютері двигун автоматично вимкнувся раніше від запланованого, і ракета безпечно впала в море», - повідомила Interstellar Technologies.

    Газета Japan Times нагадує, що з чотирьох запусків Momo три закінчилися невдачею. Отже, у липні 2017 року ракета успішно злетіла зі стартового майданчика, але політ був перерваний через 70 секунд. 30 червня 2018 року ракета не змогла відлетіти від космодрому після спроби запуску.

    Читайте також
    Японія космос ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ