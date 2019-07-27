Японська приватна ракета впала після запуску



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З чотирьох запусків Momo три закінчилися невдачею

Ракета зуміла досягти висоти 13 км, після чого в неї незаплановано вимкнувся двигун

Японська приватна ракета Momo-4 у суботу, 27 липня, впала в море після запуску з космодрому на острові Хокайдо.

Про це повідомляє венчурна компанія-власник ракети Interstellar Technologies.

Ракета зуміла досягти висоти 13 км, після чого в неї незаплановано вимкнувся двигун через збій бортового комп'ютера.

«Через виявлення збою в бортовому комп'ютері двигун автоматично вимкнувся раніше від запланованого, і ракета безпечно впала в море», - повідомила Interstellar Technologies.

Газета Japan Times нагадує, що з чотирьох запусків Momo три закінчилися невдачею. Отже, у липні 2017 року ракета успішно злетіла зі стартового майданчика, але політ був перерваний через 70 секунд. 30 червня 2018 року ракета не змогла відлетіти від космодрому після спроби запуску.