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Іранські ракети пошкодили науково-дослідний інститут Вейцмана в Ізраїлі – NYT

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Іранські ракети пошкодили науково-дослідний інститут Вейцмана в Ізраїлі – NYT
Іранські ракети пошкодили науково-дослідний інститут Вейцмана в Ізраїлі
фото: The New York Times

Очевидець розповів, що наразі невідомо, чи буде пряме влучання у будівлю закладу чи пошкодження уламками

У результаті ракетного обстрілу Ірану по території Ізраїлю, пошкоджень зазнав науково-дослідний інститут імені Вейцмана, розташований у місті Реховот на південний схід від Тель-Авіва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Відомий ізраїльський дослідницький центр Інститут науки Вейцмана зазнав пошкоджень внаслідок останнього ракетного обстрілу Ірану. Повідомляється, що щонайменше в одній будівлі, де розташовані лабораторії, сталася пожежа.

The New York Times отримала коментар від 31-річного аспіранта з Італії Алана Монціані, який живе в гуртожитку інституту. Монціані розповів газеті, що був вражений руйнуваннями, які побачив, вийшовши з укриття.

«З одного боку дослідницького центру раку бракувало більшості стін – важко було сказати, чи він отримав пряме влучання, чи був уражений уламками, бо він був охоплений полум’ям», – сказав він.

Аспірант додав, що ударні хвилі вибуху розбили вікна в сусідніх будівлях.

Як відомо, Іран здійснив ракетну атаку по території Ізраїлю. Ударів зазнали Тель-Авів, Бат-Ям, центральні та єрусалимські райони країни.

У Бат-Ямі одна з іранських ракет влучила в житлову забудову. Відомо, що під завалами можуть залишатися люди, на місці працюють рятувальники. За офіційною інформацією, загинула 60-річна жінка. Постраждали щонайменше 20 людей: двоє з них перебувають у тяжкому стані, троє – у стані середньої тяжкості.

У Тель-Авіві зафіксовано серію прямих влучань по щонайменше шести об'єктах. У районі Дан ракета влучила в восьмиповерховий будинок, в іншому районі пошкоджено ще один житловий дім. 

За даними Армії оборони Ізраїлю, Тегеран застосував десятки ракет та дрони-камікадзе, запущених з різних частин Ірану. 

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Теги: пожежа Ізраїль ракетна атака Іран

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