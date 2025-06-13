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Трамп після атак Ізраїлю закликав Іран укласти ядерну угоду, «поки не пізно»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Трамп після атак Ізраїлю закликав Іран укласти ядерну угоду, «поки не пізно»
Трамп зазначає, що буцімто «давав шанс» Ірану на укладання угоди, попереджаючи про можливі наслідки
фото: Reuters

Президент США наголошує, що Іран повинен укласти угоду і врятувати те, що колись «було відомо як Іранська імперія»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у Truth Social. 

У своєму дописі Трамп зазначає, що буцімто «давав шанс» Ірану на укладання угоди, попереджаючи про можливі наслідки.

«Вже було багато смертей і руйнувань, але ще є час покласти край цій бійні, адже наступні заплановані атаки будуть ще жорстокішими. Іран повинен укласти угоду, доки ще не все втрачено, і врятувати те, що колись було відомо як Іранська імперія. Досить смертей, досить руйнувань», – написав президент США

Трамп додав, що Іран має піти на укладання угоди, «поки не стало пізно».

Як повідомляв «Главком», в ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала широкомасштабну операцію, у рамках якої ВПС завдають ударів по військових цілях та об'єктах ядерної програми Ірану. Влада Ізраїлю заявила, що операція націлена на запобігання загрозі існуванню єврейської держави.

 Ізраїль атакував один із головних ядерних об'єктів Ірану. На найважливішому об'єкті ядерної програми Ірану в Натанзі о 04.15 (4.45 за Києвом) за місцевим часом сталося два вибухи. 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтверджував, що однією з цілей операції проти Ірану став ядерний об'єкт у Натанзі. Також цілями стали іранські фізики-ядерники, заявив він. Початок операції Нетаньягу пояснює наявністю Ірану збагаченого урану, достатнього для виробництва 9 бомб.

До слова, керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари піде найближчим часом і може включати запуск сотень балістичних ракет.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке здійснює контроль за ядерною програмою ООН, повідомило, що ізраїльські удари не завдали шкоди трьом ядерним об'єктам в Ірані.

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Теги: США Іран Дональд Трамп ядерна зброя

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