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На Одещині під час пожежі загинули двоє дітей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Одещині під час пожежі загинули двоє дітей
Загорілась господарча споруда
фото: ДСНС Одещини

Братам було 6 та 7 років

В Одеській області внаслідок пожежі загинули двоє дітей. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає «Главком» .

17 травня у селі Нові Маяки Березівського району, що на Одещині зайнявся вогонь у господарчій споруді.

Під час гасіння пожежі в господарській споруді було виявлено тіла двох хлопчиків 6 і 7 років.

Згодом поліція Одеської області повідомила, всі обставини трагічної події встановлюються.

Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіла двох хлопчиків, 2018 та 2019 років народження
Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіла двох хлопчиків, 2018 та 2019 років народження
фото: ДСНС

За попередніми даними, про пожежу повідомив місцевий житель, який помітив задимлення в літній кухні сусідів. Братики загинули, коли батьки перебували в будинку.

Як повідомила поліція, причиною займання літньої кухні могла стати несправність електропроводки.

У рамках провадження буде призначено низку експертних досліджень для встановлення причини смерті дітей та займання пожежі.

Зауважимо, у Білоцерківському районі Київщини внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинув чотирьохрічний хлопчик.

Нагадаємо, під час пожежі у Дарницькому районі Києва загинув чоловік, 20 осіб було евакуйовано з верхніх поверхів.

До слова, 5 січня у Деснянському районі Києва сталось загоряння в одній з квартир багатоповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. 

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Теги: пожежа діти Одещина смерть

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