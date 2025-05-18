На Одещині під час пожежі загинули двоє дітей
Братам було 6 та 7 років
В Одеській області внаслідок пожежі загинули двоє дітей. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає «Главком» .
17 травня у селі Нові Маяки Березівського району, що на Одещині зайнявся вогонь у господарчій споруді.
Під час гасіння пожежі в господарській споруді було виявлено тіла двох хлопчиків 6 і 7 років.
Згодом поліція Одеської області повідомила, всі обставини трагічної події встановлюються.
За попередніми даними, про пожежу повідомив місцевий житель, який помітив задимлення в літній кухні сусідів. Братики загинули, коли батьки перебували в будинку.
Як повідомила поліція, причиною займання літньої кухні могла стати несправність електропроводки.
У рамках провадження буде призначено низку експертних досліджень для встановлення причини смерті дітей та займання пожежі.
Зауважимо, у Білоцерківському районі Київщини внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинув чотирьохрічний хлопчик.
Нагадаємо, під час пожежі у Дарницькому районі Києва загинув чоловік, 20 осіб було евакуйовано з верхніх поверхів.
До слова, 5 січня у Деснянському районі Києва сталось загоряння в одній з квартир багатоповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей.
Читайте також:
Коментарі — 0