На Одещині під час пожежі загинули двоє дітей

Братам було 6 та 7 років

В Одеській області внаслідок пожежі загинули двоє дітей. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає «Главком» .

17 травня у селі Нові Маяки Березівського району, що на Одещині зайнявся вогонь у господарчій споруді.

Під час гасіння пожежі в господарській споруді було виявлено тіла двох хлопчиків 6 і 7 років.

Згодом поліція Одеської області повідомила, всі обставини трагічної події встановлюються.

Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіла двох хлопчиків, 2018 та 2019 років народження фото: ДСНС

За попередніми даними, про пожежу повідомив місцевий житель, який помітив задимлення в літній кухні сусідів. Братики загинули, коли батьки перебували в будинку.

Як повідомила поліція, причиною займання літньої кухні могла стати несправність електропроводки.

У рамках провадження буде призначено низку експертних досліджень для встановлення причини смерті дітей та займання пожежі.

Зауважимо, у Білоцерківському районі Київщини внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинув чотирьохрічний хлопчик.

Нагадаємо, під час пожежі у Дарницькому районі Києва загинув чоловік, 20 осіб було евакуйовано з верхніх поверхів.

До слова, 5 січня у Деснянському районі Києва сталось загоряння в одній з квартир багатоповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей.