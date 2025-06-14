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У Краматорську стався вибух у гуртожитку: загинув 15-річний хлопець

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Краматорську стався вибух у гуртожитку: загинув 15-річний хлопець
Наразі правоохоронці встановлюють, що саме стало причиною вибуху
фото: suspilne.media

За попередньою інформацією, здетонував вибухонебезпечний предмет

В одному з гуртожитків Краматорська Донецької області стався вибух, унаслідок чого загинув 15-річний хлопець, двоє неповнолітніх перебувають у важкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Інцидент трапився ввечері 13 червня. За даними слідства, близько 16:00 двоє неповнолітніх братів перебували в кімнаті свого товариша. У цей момент стався вибух.

У Краматорську стався вибух у гуртожитку: загинув 15-річний хлопець фото 1

Наразі правоохоронці встановлюють, що саме стало причиною вибуху. За попередньою інформацією, здетонував вибухонебезпечний предмет.

Трьох дітей із численними осколковими пораненнями й переломами відразу шпиталізували. Проте серце 15-річного хлопця не витримало – він помер у лікарні. Наразі лікарі борються за життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного хлопця.

У Краматорську стався вибух у гуртожитку: загинув 15-річний хлопець фото 2

Крім того, до травмпункту доставили 6-річного хлопчика, який в момент вибуху перебував під вікнами кімнати. У дитини діагностували садна та забої, загрози для його життя немає.

У Краматорську стався вибух у гуртожитку: загинув 15-річний хлопець фото 3

Нагадаємо, увечері 9 червня в одній з багатоповерхівок Тернополя стався вибух. Внаслідок цього спалахнула пожежа, у вогні загинула жінка.

Нагадаємо, 13 травня, близько опівночі, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа.  За інформацією рятувальників, у дворі п'ятиповерхового житлового будинку на Харківському шосе зайнялося сміття у двох пластикових контейнерах.

Полум'я швидко поширилося та перекинулося на припаркований поруч автомобіль Mitsubishi.

До слова, у Дарницькому районі столиці на зупинці вул. Рибака (колишня Кронштадська) загорівся трамвай.

Полум’я спалахнуло у задній частині трамвая, при цьому всіх пасажирів вивели з салону. Про причини загоряння наразі нічого не відомо, як і про те, чи постраждав хтось внаслідок інциденту.

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Теги: пожежа вибух Донеччина

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