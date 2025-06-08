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У Московській області спалахнула масштабна пожежа на складі з паливом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Московській області спалахнула масштабна пожежа на складі з паливом
У Росії сталася масштабна пожежа
скріншот з відео

Очевидці також чули гучні вибухи

У суботу, 7 червня, у підмосковному Пушкіно спалахнула масштабна пожежа – горів склад із горюче-мастильними матеріалами. Очевидці повідомляли про гучні вибухи. Про це інформує «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві жителі розповіли, що густий чорний дим здійнявся з будівлі на вулиці Новій і розповсюдився у напрямку шосе. Причина займання – газові балони, що вибухнули на складі. 

Під час пожежі обвалилася покрівля на площі 13 тис. кв. м. За попередніми даними, одна особа постраждала – у нього тепловий удар, втім госпіталізація не знадобилась. Досі немає даних про сімох співробітників складу, які вважаються зниклими безвісти.

Вогнем охоплено три склади, зокрема з газовими балонами та ГСМ. Час від часу чути вибухи, а дим від пожежі видно за кілька км від епіцентру події. 

Російські телеграм-канали повідомили, що пожежу локалізовано.

Раніше ми писали, що Сили оборони України атакували низку об’єктів військової інфраструктури на території Росії: було уражено аеродроми російської військової авіації «Енгельс» і «Дягілєво». Про це інформує «Главком».

За даними Генштабу, на «Енгельсі» в Саратовській області скупчувалася авіація росіян, яка залишилася після операції Служби безпеки України «Павутина».

А з «Дягілєво», що в Рязанській області, злітають стратегічні бомбардувальники росіян. Також там базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовували для забезпечення ракетних ударів по території України. Результати влучання ще уточнюють, але в районі аеродрому фіксували пожежу.

Також у Саратовській області українські військові влучили у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами. Там почалася масштабна пожежа, яку не можуть загасити.

Теги: росія пожежа

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