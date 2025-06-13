Сполучені Штати перекидають війська на Близький Схід – AP

Адміністрація Трампа заявляла, що на Іран чекатимуть наслідки, якщо він вирішить атакувати США

США направили есмінці до Східного Середземномор’я після ударів Ізраїлю по Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Як зазначають американські посадовці, Сполучені Штати переміщують військові ресурси через погрози Тегерана. Так, військово-морські сили США наказали есмінцю USS Thomas Hudner вирушити до Східного Середземномор'я, а іншому – почати рух вперед, аби бути готовим до дій на вимогу Білого дому.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Адміністрація президента Ірану Масуда Пезешкіяна оприлюднила заяву, в якій оголосила, що країна помститься за кров кожного, хто загинув в результаті ізраїльських ударів. Керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари буде найближчим часом і може передбачати запуск сотень балістичних ракет.

Як повідомлялося, Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Раніше Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки.