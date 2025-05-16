У Підмосков’ї масштабна пожежа: палають склади (фото, відео)

У Климовську внаслідок пожежі щось детонує

У місті Климовськ поблизу Москви раптово почали вибухати і горіти складські приміщення. Про це інформує «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Через сильну пожежу все небо затягнуте димом. Місцеві повідомляють, що час від часу чути звуки детонації.

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Нагадаємо, атака дронів у ніч на 6 травня призвели до масові затримки рейсів у московських аеропортах. У Домодєдово частина людей не могла вилетіти понад 33 години. Діти спали в аеропортах, а батьки скаржились на відсутність інформації, готелів тощо.

Тоді під атакою дронів у РФ опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа.

У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ. Пожежу було видно на вулиці, на якій знаходиться АТ Конструкторське бюро приладобудування, яке займається розробкою високоточного керованого озброєння. Атакож на цій же вулиці розташоване науково-виробниче об’єднання «Сплав». На цьому підприємстві виробляють реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч», «Торнадо», боєприпаси для ТОС-1А «Солнцепек».

Раніше повідомлялося, що в Подольську Московської області в житловому будинку застрягла частина ракети. Подія трапилася на вулиці Ленінградська. Мешканців будинку евакуювали. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.