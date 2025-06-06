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У Києві загинуло троє рятувальників під час ліквідації наслідків ударів РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Києві загинуло троє рятувальників під час ліквідації наслідків ударів РФ
ДСНС: Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару
фото: ДСНС

Девʼять надзвичайників отримали поранення, є важкі, лікарі боряться за їхні життя

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що під час ліквідації наслідків ворожих атак у Києві загинуло троє рятувальників ДСНС. Як передає «Главком», про це Клименко написав у соцмережах.

«Цієї ночі ракети, безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби – ДСНС та поліція. На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям», – йдеться у повідомленні.

Ще девʼять надзвичайників отримали поранення, є важкі, лікарі боряться за їхні життя. Також пʼять рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині.

У Києві загинуло троє рятувальників під час ліквідації наслідків ударів РФ фото 1
фото: ДСНС

Згодом у ДСНС повідомили імена рятувальників, життя яких забрала Росія.

  • Павло Єзгор;
  • Данило Скадін;
  • Андрій Ременний.

«Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди – у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися… У кожного з них були улюблена справа, бажання, плани на життя. Але ворог вирішив інакше», – йдеться у повідомленні ДСНС.

У Києві загинуло троє рятувальників під час ліквідації наслідків ударів РФ фото 2
фото: ДСНС

Цієї ночі, 6 червня, Росія здійснила масовану атаки проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони. Постраждали троє осіб: двох госпіталізовано, ще одному надали допомогу на місці.

У Голосіївському районі виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. У Солом’янському районі загорілася багатоповерхівка, пошкоджено навчальний заклад. Рятувальники евакуювали трьох мешканців з охопленої вогнем квартири на 11-му поверсі. Також там загорівся ангар площею близько 500 кв. м.

У Шевченківському районі полум’ям охоплено нежитлову забудову, а в Дарницькому та Деснянському –виявлено уламки знищених дронів. Також в українській столиці були пошкоджені об'єкти інфраструктури, колії метро та автозаправна станція (АЗС). Наразі відомо відомо про: чотирьох загиблих та 20 постраждалих.

Теги: ДСНС Київ смерть ракетна атака

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