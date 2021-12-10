ООН заявляє про глобальну кризу: мільйони дітей під загрозою

Юні мешканці планети опинилися в кризі, якої не було за 75 років

Пандемія Covid-19 призвела до злиднів ще 100 млн дітей. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ не фіксував подібної кризи за всі 75 років свого існування. Про це повідомляють дані ООН ЮНІСЕФ.

«Covid-19 вразив дітей у безпрецедентних масштабах, ставши найсерйознішою кризою для дітей, яку ЮНІСЕФ бачив за свою 75-річну історію», – йдеться в опублікованому звіті дитячого агентства організації Об'єднаних Націй.

Згідно з даними організації, пандемія Covid-19 призвела до того, що 100 млн дітей у всьому світі поповнили список вже тих, хто і так перебував в умовах бідності. Кількість бідних серед дітей менш ніж за два роки збільшилася на 10%. До пандемії близько мільярда дітей у всьому світі не мали адекватного доступу до освіти, медобслуговування, житла, харчування, санітарних об'єктів і чистої води.

«У той час як зростає кількість дітей, які голодують, не ходять до школи, піддаються насильству, живуть у бідності або примушуються до шлюбу, зменшується число дітей, які мають доступ до медичного обслуговування, вакцин, адекватного харчування і важливих послуг», – констатувала директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

На її думку, буде потрібно в кращому випадку від семи до восьми років, щоб усунути виниклі дефіцити в багатьох сферах.

Варто відзначити, що через локдауни близько 1,6 млрд дітей не відвідували школу. У минулому році випало 80% очного навчання. Майже 160 млн неповнолітніх були змушені працювати, а це на 8,4 млн більше, ніж чотири роки тому.

При цьому в ООН побоюються, що до кінця 2022 року ще 9 млн дітей будуть змушені працювати, щоб допомагати забезпечувати свої сім'ї, а до 2030 року ще 10 млн дівчаток будуть змушені передчасно вийти заміж через бідність.

Нагадаємо, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) стурбований зростанням числа шлюбів за участю дітей в Афганістані, заявила виконавча директорка організації Генрієтта Фор.

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