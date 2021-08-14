Чому діти почали частіше хворіти на Covid-19? ВООЗ дала пояснення

Цей тренд помітний в країнах з високими показниками вакцинації населення

У всьому світі зростає кількість заражень на коронавірус і смертей від Covid-19 серед дітей, особливо цей тренд помітний в країнах з високими показниками вакцинації населення. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

В організації пояснили, що частково це викликано тим, що держави були зосереджені на вакцинації та захисту від коронавірусу старших вікових груп, а не молодших.

Крім того, зростання зафіксованих випадків серед дітей може бути пов'язане зі зміною підходу до тестування.

«Через те, що раніше можливості тестування були більш обмеженими, тестуванню піддавалися тільки скоріше серйозні випадки - часто люди похилого віку. Зараз молодих людей тестувати стали набагато частіше», - зазначив представник ВООЗ.

При цьому в організації підкреслили, що в цілому випадків захворювання і смертей серед дітей дуже мало.

Нагадаємо, 3 серпня перші українські діти зробили щеплення від Covid-19.

Як повідомлялося 7 серпня, в Україні зафіксували вже близько 50 випадків смертей від коронавірусу дітей до 18 років. Це діти, які переважно мали супутні захворювання.

До слова, станом на ранок 14 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 99, медпрацівників – 33. Також за минулу добу госпіталізовано – 641 особа, летальних випадків – 21, одужало – 791 особа.