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    Чому діти почали частіше хворіти на Covid-19? ВООЗ дала пояснення

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    &laquo;В цілому випадків захворювання і смертей серед дітей дуже мало&raquo; - ВООЗ - Чому діти почали частіше хворіти на Covid-19? ВООЗ дала пояснення

    «В цілому випадків захворювання і смертей серед дітей дуже мало» - ВООЗ

    Фото з відкритих джерел

    Цей тренд помітний в країнах з високими показниками вакцинації населення

    У всьому світі зростає кількість заражень на коронавірус і смертей від Covid-19 серед дітей, особливо цей тренд помітний в країнах з високими показниками вакцинації населення. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

    В організації пояснили, що частково це викликано тим, що держави були зосереджені на вакцинації та захисту від коронавірусу старших вікових груп, а не молодших.

    Крім того, зростання зафіксованих випадків серед дітей може бути пов'язане зі зміною підходу до тестування.

    «Через те, що раніше можливості тестування були більш обмеженими, тестуванню піддавалися тільки скоріше серйозні випадки - часто люди похилого віку. Зараз молодих людей тестувати стали набагато частіше», - зазначив представник ВООЗ.

    При цьому в організації підкреслили, що в цілому випадків захворювання і смертей серед дітей дуже мало.

    Нагадаємо, 3 серпня перші українські діти зробили щеплення від Covid-19.

    Як повідомлялося 7 серпня, в Україні зафіксували вже близько 50 випадків смертей від коронавірусу дітей до 18 років. Це діти, які переважно мали супутні захворювання.

    До слова, станом на ранок 14 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 99, медпрацівників – 33. Також за минулу добу госпіталізовано – 641 особа, летальних випадків – 21, одужало – 791 особа.

    Теги: діти щеплення населення ВООЗ коронавірус
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    Чому діти почали частіше хворіти на Covid-19? ВООЗ дала пояснення