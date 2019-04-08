Зеленський обговорив євроатлантичні перспективи України з Расмуссеном та Більдтом



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Кандидат у президенти Володимир Зеленський Фото: прес-служба Володимира Зеленського

Кандидат у президенти запевнив членів наглядової ради YES, що в разі його перемоги на виборах, курс України на ЄС і НАТО залишиться незмінним

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський 6 квітня зустрівся з представниками наглядової ради Ялтинської європейської стратегії (YES). Він розповів про те, як бачить подальші реформи в Україні, та оцінив поточну політичну ситуацію. Про це повідомила прес-служба Зеленського.

Зеленський запевнив представників YES у тому, що в разі його перемоги на виборах глави держави, курс України на ЄС і НАТО залишиться незмінним, однак рішення про вступ до Північноатлантичного альянсу має ухвалити народ – шляхом референдуму.

«Я особисто, як громадянин України – за вступ до НАТО, але потрібно пояснити людям, що НАТО – це не якийсь дракон», – зазначив кандидат у президенти.

Зі свого боку колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен підкреслив, що новий президент відіграватиме ключову роль у розвитку партнерства України та світу.

«Гадаю, найважливіше – встановити хороші контакти з лідерами європейських держав. І ми допомагатимемо вам у цьому, якщо ви переможете на виборах. Для нас це важливо, бо Україна – головний стратегічний партнер Євросоюзу. А зважаючи на те, що в кінці травня об'єднана Європа обиратиме парламент, вкрай важливо, щоб новий український президент налагодив зв'язки якомога швидше», – сказав Расмуссен.

На зустрічі також були присутні члени команди кандидата у президенти – екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк, керівник виборчого штабу Іван Баканов, колишній член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка.

«Усі ці люди, котрі сидять поруч зі мною, – експерти нашої команди. У нас є ще багато осіб на прикметі. Чимало пропозицій від людей – професіоналів і від так званої старої системи. Але ми думаємо над цим. Тому що не хочемо бачити старі обличчя. Ми хочемо йти вперед, з новими кадрами», – підкреслив Зеленський.

Крім цього, учасники зустрічі обговорили підсумки першого туру виборів. Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт підкреслив, що він відбувся прозоро і це є позитивним сигналом для світової спільноти.

Нагадаємо, до першого туру виборів Володимир Зеленський провів зустрічі з представниками Світового банку та Міжнародного валютного фонду, Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Ізабель Дюмон, спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, а також депутатом Європарламенту Ребеккою Гармс, заступником державного секретаря США з політичних питань Девідом Гейлом.

Раніше у Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.

Також політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.