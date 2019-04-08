У Страсбурзі стартує весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи



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Сесія ПАРЄ відбудеться 8-12 квітня

На квітневу сесію ПАРЄ винесуть рішення, підготовлене відкритим лобістом – повернути до Страсбурга росіян без жодного шансу на поновлення санкцій проти них

У Страсбурзі 8-12 квітня проходить весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Серед головних питань порядку денного сесії делегати планують терміново розглянути бюджетну кризу у Раді Європи через несплату Росією фінансових внесків, пише «Укрінформ».

На весняній сесії ПАРЄ плануються звернення до депутатів — прем’єр-міністра Грузії Мамуки Бахтадзе, а також прем’єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.

Із річним звітом про свою діяльність перед делегатами виступить комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович.

На запитання депутатів також відповідатиме генеральний секретар РЄ Турбйорн Ягланд.

Серед дебатів заплановані обговорення та голосування за резолюції про роль політичних лідерів у протидії мови ненависті; зміцнення співпраці з ООН в імплементації цілей сталого розвитку; боротьбу із сексизмом і сексуальними домаганнями у парламентах; впливу соціальних медіа на права людини; баланс між правами батьків, донорів та дітей у процесі анонімного здавання сперми і яйцеклітин.

Асамблея також обговорить нові загрози у боротьбі з організованою злочинністю і відмиванням грошей та ухвалить позицію щодо створення нового механізму ЄС з підтримки демократії, верховенства права та основоположних свобод.

Весняна сесія ПАРЄ пройде без участі російської делегації. Втім, деякі європейські ЗМІ ще за тиждень до початку сесії повідомляли, що на квітневу сесію ПАРЄ винесуть рішення, підготовлене відкритим лобістом РФ. Його мета – повернути до Страсбурга росіян без жодного шансу на поновлення санкцій проти них. Для цього Асамблея має відмовитися від повноважень карати держави-порушниці.

Наприкінці травня Комітет міністрів Ради Європи розгляне питання про можливе позбавлення Росії репрезентативних прав в організації через несплату упродовж двох років членських внесків.

Раніше представники ПАРЄ оцінили вибори в Україні.