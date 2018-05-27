Акція на підтримку Сенцова пройшла у Нью-Йорку

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Фото: Andrei Zagdansky / Facebook Акція на підтримку Сенцова

Люди тримали плакати з написами Free Sentsov

У Нью-Йорку активісти влаштували акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова.

Учасники акції вийшли на вулицю Таймс-сквер з вимогою звільнити Сенцова з ув'язнення. Одні тримали плакати з написами Free Sentsov, інші одяглися в імпровізовані костюми арештантів і сіли посеред вулиці з пісочним годинником у руках.

«Час минув для Олега Сенцова через безстрокове голодування. Час йде для всіх політичних в'язнів. Час йде для тих, чиї права і гідності принижені. Час йде для нашої громадськості, якщо будемо і далі ігнорувати агресію Росії проти України і всього вільного світу», - сказано в повідомленні організаторів акції у Facebook.

В акції брали участь близько 50 осіб.

Нагадаємо, у Києві на фасаді Будинку кіно вивісили англомовний банер із закликом звільнити кінорежисера Олега Сенцова. Однак в Управлінні з питань реклами КМДА вирішили, що це політична реклама і через банер на активістів хотіли накласти штраф.

Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Під посольством Росії у Києві 25 травня кінематографісти проектували на будівлю зображення українських політв’язнів, а також полум‘я.

Сестра Олега Сенцова Наталя Каплан спілкувалася по телефону з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Він запевнив, що поставить питання про голодування Сенцова та звільнення українських політв’язнів в ООН.

Актриса Чулпан Хаматова висловила слова підтримки на адресу художнього керівника московського театру «Гоголь-центр» Кирила Сєрєбрєннікова і українського режисера Олега Сенцова.

Джерело: Радио Свобода