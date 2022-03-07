  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Албанія вирішила оригінально помститися Росії за війну проти України

    Албанія високо оцінює героїчний опір України&nbsp; - Албанія вирішила оригінально помститися Росії за війну проти України
    Албанія високо оцінює героїчний опір України 

    У Тирані російським дипломатам доведеться працювати за адресою Вільної України

    Албанія перейменує вулицю у Тирані, де розташовані посольства Росії та України, на вулицю Вільної України. Про це повідомив мер Тирани у неділю, інформує агентство Reuters.

    Після вторгнення РФ в Україну Албанія приєдналася до інших європейських країн у введенні економічних санкцій та забороні російським літакам заходити в її повітряний простір.

    «Наше покоління буде відзначене цією кривавою російською агресією, і героїчний опір України слід пам'ятати в наших громадських місцях», - сказав мер Тирани Еріон Веліай агентству.

    Він зазначив, що нова назва стане нагадуванням для співробітників російського посольства.

    «Росіянам доведеться працювати, жити та отримувати пошту за адресою Вільної України», - зазначив мер.

    Як повідомлялося, з ініціативи руху Stand with Ukraine станцію підземки Europe у Парижі тимчасово перейменували на Europe-Ukraine.

    Теги: Росія війна Україна Албанія #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Албанія вирішила оригінально помститися Росії за війну проти України