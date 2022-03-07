Албанія вирішила оригінально помститися Росії за війну проти України
У Тирані російським дипломатам доведеться працювати за адресою Вільної України
Албанія перейменує вулицю у Тирані, де розташовані посольства Росії та України, на вулицю Вільної України. Про це повідомив мер Тирани у неділю, інформує агентство Reuters.
Після вторгнення РФ в Україну Албанія приєдналася до інших європейських країн у введенні економічних санкцій та забороні російським літакам заходити в її повітряний простір.
«Наше покоління буде відзначене цією кривавою російською агресією, і героїчний опір України слід пам'ятати в наших громадських місцях», - сказав мер Тирани Еріон Веліай агентству.
Він зазначив, що нова назва стане нагадуванням для співробітників російського посольства.
«Росіянам доведеться працювати, жити та отримувати пошту за адресою Вільної України», - зазначив мер.
Як повідомлялося, з ініціативи руху Stand with Ukraine станцію підземки Europe у Парижі тимчасово перейменували на Europe-Ukraine.