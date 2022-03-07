Албанія вирішила оригінально помститися Росії за війну проти України

У Тирані російським дипломатам доведеться працювати за адресою Вільної України

Албанія перейменує вулицю у Тирані, де розташовані посольства Росії та України, на вулицю Вільної України. Про це повідомив мер Тирани у неділю, інформує агентство Reuters.

Після вторгнення РФ в Україну Албанія приєдналася до інших європейських країн у введенні економічних санкцій та забороні російським літакам заходити в її повітряний простір.

«Наше покоління буде відзначене цією кривавою російською агресією, і героїчний опір України слід пам'ятати в наших громадських місцях», - сказав мер Тирани Еріон Веліай агентству.

Він зазначив, що нова назва стане нагадуванням для співробітників російського посольства.

«Росіянам доведеться працювати, жити та отримувати пошту за адресою Вільної України», - зазначив мер.

Як повідомлялося, з ініціативи руху Stand with Ukraine станцію підземки Europe у Парижі тимчасово перейменували на Europe-Ukraine.