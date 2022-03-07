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    Третій раунд переговорів з країною-агресоркою: що вимагатиме Україна

    3 березня відбувся&nbsp;другий етап переговорів&nbsp;переговорів України та Росії - Третій раунд переговорів з країною-агресоркою: що вимагатиме Україна
    3 березня відбувся другий етап переговорів переговорів України та Росії
    фото: Михайло Подоляк/Twitter

    Планується, що переговори з РФ відбудуться 7 березня

    Нові переговори між Україною та Росією, яка прийшла з війною до нашої держави, знову стосуватимуться гуманітарних коридорів.

    Відповідну інформацію 7 березня надала народна депутатка від «Слуг народу» Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі каналу «Рада».

    Нагадаємо, під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

    Під час переговорів 3 березня сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.

    Проте, окупанти порушили ці домовленості. Так, 6 березня евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла виїхати за межі Маріуполя.

    Напередодні окупанти зірвали евакуацію і відкрили вогонь в Маріуполі.

    За попередньою інформацією, третій раунд переговорів може відбутися в понеділок, 7 березня.

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    Теги: Росія окупанти війна Україна #stoprussia
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    Третій раунд переговорів з країною-агресоркою: що вимагатиме Україна