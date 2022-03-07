Третій раунд переговорів з країною-агресоркою: що вимагатиме Україна
Планується, що переговори з РФ відбудуться 7 березня
Нові переговори між Україною та Росією, яка прийшла з війною до нашої держави, знову стосуватимуться гуманітарних коридорів.
Відповідну інформацію 7 березня надала народна депутатка від «Слуг народу» Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі каналу «Рада».
Нагадаємо, під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.
Під час переговорів 3 березня сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.
Проте, окупанти порушили ці домовленості. Так, 6 березня евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла виїхати за межі Маріуполя.
Напередодні окупанти зірвали евакуацію і відкрили вогонь в Маріуполі.
За попередньою інформацією, третій раунд переговорів може відбутися в понеділок, 7 березня.