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    Альпіністи врятували пса із найвищої гори Мексики

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    Щоб спустити Канело, його посадили у наплічник<br /><br /> - Альпіністи врятували пса із найвищої гори Мексики
    Щоб спустити Канело, його посадили у наплічник

    Фото: Лайо Агілар / Facebook

    Собака ще в жовтні піднявся на вершину Орісаба разом із групою мандрівників

    Альпіністи піднялися на найвищу гору Мексики, Орісабу, щоб врятувати собаку. Тварина ще у жовтні долучилась до групи альпіністів, які йшли на гору, але спуститися з ними не змогла. Так пес на місяць застряг на засніженій вершині. Про це повідомляє Daily Mail.

    У жовтні в мексиканському просторі соцмереж активно поширювалось фото бездомного собаки на ім'я Канело. Місцеві альпіністи підгодовували його, тож пес пішов за ними на вершину. Але через те, що спуск із гори Орісаба важкий і небезпечний, альпіністи не могли спустити його самі й залишили на горі. Окрім того, собака не давав себе впіймати.

    Альпіністи та захисники тварин були стурбовані, що собака Канело може замерзнути на смерть або осліпнути через велику кількість сонячного світла на вершині, тож вирішили діяти.

    Інструктор Лайо Агілар разом із 30 іншими альпіністами піднявся на вершину гори та зміг віднайти собаку. Вони швидко завоювали довіру Канело й нагодували його. Собака був дуже голодним і виснаженим, а також мав почервонілі від сонячних променів очі й травми лап.

    screenshot-www.dailymail.co.uk-2021.11.28-10_45_04

    Для того, щоб спустити Канело, його посадили у наплічник. Після порятунку Канело тимчасово забрав до себе Лайо Агілар. Він розповів, що собака швидко поладив із його домашніми улюбленцями, а представники асоціації порятунку вуличних собак перевірили його стан.

    Зрештою тварину забрала зоозахисна організація. Собака перебуватиме під наглядом ветеринарів, поки не набере достатньо ваги, а потім його планують віддати на усиновлення. За словами Агілара, претенденти на те, щоб забрати його до себе додому, вже є.

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    Теги: Мексика альпінізм
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    Альпіністи врятували пса із найвищої гори Мексики