  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Українці підкорили одну з найскладніших вершин Гімалаїв

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Альпіністи здолали неприступну вершину - Українці підкорили одну з найскладніших вершин Гімалаїв
    Альпіністи здолали неприступну вершину
    Фото: Черкаська ОДА

    30 років ніхто не міг піднятися на гору Аннапурна III

    Троє українських альпіністів піднялись на досі неприступну вершину гори Аннапурни III в Гімалаях. Про це повідомляє у Facebook управління в справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА.

    «До складу експедиції увійшли: черкасець В'ячеслав Полежайко, кияни Михайло Фомін та Микита Балабанов. Альпіністи подолали неприступне південно-східне ребро гори висотою 7 555 м, яке три десятиліття залишалось неприступним. Під час маршруту чоловіки пройшли 2800 м стіни у Гімалаях, яку до них не зміг підкорити ніхто», – йдеться у повідомленні Черкаської ОДА.

    Сходження відбулося 6 листопада.

    Уперше на ребро у 1981 році спробували піднятися британці Нік Колтон і Тім Ліч. Вони дійшли до позначки 6500 метрів, однак команда змушена була повернутися вниз через проблеми з акліматизацією.

    Аннапурна III розташована в Непалі. Третя за висотою гора гірського масиву Аннапурна. Вершина розташована практично у центральній частині цього масиву. За висотою гора посідає 42 місце в світі.

    Нагадаємо, раніше українка вперше в історії підкорила найвищі гори в світі.

    Читайте також: Перша українка на Евересті: Перед сходженням у Росії мені довелося терміново шукати наш прапор


    Теги: українці альпінізм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українці підкорили одну з найскладніших вершин Гімалаїв