Українці підкорили одну з найскладніших вершин Гімалаїв

30 років ніхто не міг піднятися на гору Аннапурна III

Троє українських альпіністів піднялись на досі неприступну вершину гори Аннапурни III в Гімалаях. Про це повідомляє у Facebook управління в справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА.

«До складу експедиції увійшли: черкасець В'ячеслав Полежайко, кияни Михайло Фомін та Микита Балабанов. Альпіністи подолали неприступне південно-східне ребро гори висотою 7 555 м, яке три десятиліття залишалось неприступним. Під час маршруту чоловіки пройшли 2800 м стіни у Гімалаях, яку до них не зміг підкорити ніхто», – йдеться у повідомленні Черкаської ОДА.

Сходження відбулося 6 листопада.

Уперше на ребро у 1981 році спробували піднятися британці Нік Колтон і Тім Ліч. Вони дійшли до позначки 6500 метрів, однак команда змушена була повернутися вниз через проблеми з акліматизацією.

Аннапурна III розташована в Непалі. Третя за висотою гора гірського масиву Аннапурна. Вершина розташована практично у центральній частині цього масиву. За висотою гора посідає 42 місце в світі.

Нагадаємо, раніше українка вперше в історії підкорила найвищі гори в світі.



