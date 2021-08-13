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    Американцеві загрожує п'ять років в'язниці за накачування коней допінгом

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    Тренер визнав себе винним в участі в глобальній схемі вживання наркотиків кіньми і обману букмекерів - Американцеві загрожує п'ять років в'язниці за накачування коней допінгом
    Тренер визнав себе винним в участі в глобальній схемі вживання наркотиків кіньми і обману букмекерів
    Фото: Reuters

    Американець погодився виплатити компенсацію в розмірі $25,9 млн

    Американський фахівець з верхової їзди Хорхе Наварро може на п'ять років сісти у в'язницю за незаконне накачування коней допінгом, завдяки чому примножив свої статки на $34,9 млн. Про це повідомляє The Guardian.

    У федеральному суді Наварро визнав себе винним в участі в глобальній схемі вживання наркотиків кіньми і обману букмекерів.

    «Я був організатором злочинної діяльності, в якій брали участь п'ять або більше учасників. Я координував застосування препаратів, які не дозволені Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), які були неправильно марковані або фальсифіковані коням, що знаходяться під моїм наглядом. Я зловживав довірою, оскільки був ліцензованим тренером коней, а коні в той час перебували під моєю опікою», - йдеться в заяві Наварро, направленому до суду.

    Американець погодився виплатити компенсацію в розмірі $25,9 млн.

    До слова, олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв не змирився з чотирирічною дискваліфікацією і намагатиметься довести свою непричетність до вживання допінгу. Він подав апеляційну скаргу в Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS).

    Олега Верняєва дискваліфікували після того, як після відкриття допінг-проби була виявлена наявність в його організмі забороненого препарату мельдонія. Про це стало відомо буквально за тиждень до початку Олімпіади в Токіо.

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    Теги: суд допінг США тварини
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    Американцеві загрожує п'ять років в'язниці за накачування коней допінгом