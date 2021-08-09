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    Міністр знайшов крайніх. Тренерів звільнять через невдалий виступ на Олімпіаді

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    Вадим Гутцайт розраховува на більшу кількість золотих нагород - Міністр знайшов крайніх. Тренерів звільнять через невдалий виступ на Олімпіаді
    Вадим Гутцайт розраховува на більшу кількість золотих нагород

    Україна посіла 44 загальнокомандне місце в медальному заліку Ігор-2020

    На Олімпіаді в Токіо за кількістю виграних нагород збірна України увійшла до топ-20 у світі. Проте з 19-ти завойованих медалей лише одна – найвищої проби. Її здобув борець греко-римського стилю Жан Беленюк. Враховуючи, що в медальному заліку країни розташовані за кількістю виграного «золота», то в підсумку наша збірна опинилася на 44 місці. Це – найгірший показник в історії виступів українців на головних спортивних стартах світу. Навіть у Ріо-2016 з 11 призових місць два атлети, Верняєв і Чебан, здобули нагороди найвищого ґатунку, і команда фінішувала 31-ю.

    Незадоволеним залишився і Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт. І відповідатимуть за це тренери.

    «Я зараз буду дивитися на всі види спорту, які не отримали нагороди, які нічого не показали на Олімпійських іграх і в яких спортсмени були повністю не готові, щоб перемагати, – заявив міністр «Суспільному». – В деяких видах – повний провал. Сто відсотків будемо міняти головних тренерів, збиратись з федераціями, дивитися їхні плани на майбутнє. Тому що в 2024 році в Парижі нам потрібно, щоб не тільки перемагали одні види спорту, а й додалися ті, в кого є історія на Олімпійських іграх. Усі тренери повинні знати, що вони мають відповідати за виступ своїх спортсменів».

    Олімпійські ігри завершилися 8 серпня яскравим шоу, але пристрасті навколо них не вщухають. В скандал потрапила легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка після здобуття «бронзи» в секторі для стрибків у висоту сфотографувалася з чемпіонкою з Росії Марією Ласіцкене. Ці кадри облетіли весь світ, а з Міністерства збройних сил України вже запросили Ярославу на бесіду.

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    Теги: історія міністр Україна
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    Міністр знайшов крайніх. Тренерів звільнять через невдалий виступ на Олімпіаді