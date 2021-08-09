Дискваліфікований за допінг олімпійський чемпіон Верняєв пішов до суду

Український гімнаст хоче довести свою непричетність до вживання забороненого препарату

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв не змирився з чотирирічною дискваліфікацією і намагатиметься довести свою непричетність до вживання допінгу. Він подав апеляційну скаргу в Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS). Про це спортсмен розповів на своїй сторінці в соцмережах.

«Практично чотири тижні тому я писав про рішення арбітражу GEF дискваліфікувати мене на чотири роки. За ці чотири тижні моє життя круто змінилася: я дізнався, хто щиро мене підтримував, а хто був поруч просто так. Що ж, значить, такий у мене зараз в житті етап. Етап тестування мене на міцність. Я обіцяв, що не опущу руки і оскаржу рішення, з яким не згоден. Ми з командою подали апеляційну скаргу в CAS і зараз чекаємо відкриття провадження. Буду інформувати вас про хід справи, наскільки це буде можливим. Дякую за підтримку тим, хто вірить в мене! Обіцяю, я зроблю все, що від мене можливе, щоб довести свою правоту!»

Олег Верняєв надіслав скаргу в CAS

Олега Верняєва дискваліфікували після того, як після відкриття допінг-проби була виявлена наявність в його організмі забороненого препарату мельдонія. Про це стало відомо буквально за тиждень до початку Олімпіади в Токіо.