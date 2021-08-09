Скандал з обіймами українки з росіянкою: мер Дніпра Філатов підтримав Магучіх

Керівник міста завжди допоможе спортсменці, яка прославляє Україну

Фото, на якому бронзова призерка Олімпіади українка Ярослава Магучіх обіймається після змагань на Олімпіаді з росіянкою Марією Ласіцкене, третій день є головною новиною в інформаційному просторі. Спортсменку вже чекають в Міністерстві оборони. Легкоатлетка є молодшим лейтенантом Збройних сил України, і їй якось не личить на весь світ обійматися з капітаном збройних сил Росії, яка ще й була довіреною особою Путіна.

Пізніше на захист легкоатлетки став призер Ігор Станіслав Гаруна, не втримався і мер Дніпра Борис Філатов.

«Тебе – 19-річну дівчину, зовсім дитину, юну, безглузду, яка зовсім не бачить ніякого життя за нескінченними виснажливими тренуваннями. Ти робиш фотографію. Може навіть не розуміючи в той момент своєї маленької, але такої великою помилки…

І тебе починають цькувати. Тисячі диванних «патріотів», які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж ти. Які борються за свободу і незалежність, як правило, словами, а не справами…

Ярослава, дівчинка наша, твоє рідне Місто нікому не дасть тебе ображати», – написав Філатов в соцмережах.

На Олімпіаді в Токіо Ярослава Магучіх боролася за золоту нагороду. Вона була лідером сезону в світі, але в фіналі посіла третє місце.