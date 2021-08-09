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    Скандал з обіймами українки з росіянкою: мер Дніпра Філатов підтримав Магучіх

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    Обійми Ярослави Магучії і Марії Ласіцкене обетіли весь світ - Скандал з обіймами українки з росіянкою: мер Дніпра Філатов підтримав Магучіх
    Обійми Ярослави Магучії і Марії Ласіцкене обетіли весь світ
    Фото з відкритих джерел

    Керівник міста завжди допоможе спортсменці, яка прославляє Україну

    Фото, на якому бронзова призерка Олімпіади українка Ярослава Магучіх обіймається після змагань на Олімпіаді з росіянкою Марією Ласіцкене, третій день є головною новиною в інформаційному просторі. Спортсменку вже чекають в Міністерстві оборони. Легкоатлетка є молодшим лейтенантом Збройних сил України, і їй якось не личить на весь світ обійматися з капітаном збройних сил Росії, яка ще й була довіреною особою Путіна.

    Пізніше на захист легкоатлетки став призер Ігор Станіслав Гаруна, не втримався і мер Дніпра Борис Філатов.

    «Тебе – 19-річну дівчину, зовсім дитину, юну, безглузду, яка зовсім не бачить ніякого життя за нескінченними виснажливими тренуваннями. Ти робиш фотографію. Може навіть не розуміючи в той момент своєї маленької, але такої великою помилки…

    І тебе починають цькувати. Тисячі диванних «патріотів», які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж ти. Які борються за свободу і незалежність, як правило, словами, а не справами…

    Ярослава, дівчинка наша, твоє рідне Місто нікому не дасть тебе ображати», – написав Філатов в соцмережах.

    На Олімпіаді в Токіо Ярослава Магучіх боролася за золоту нагороду. Вона була лідером сезону в світі, але в фіналі посіла третє місце.

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    Теги: Олімпіада
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    Скандал з обіймами українки з росіянкою: мер Дніпра Філатов підтримав Магучіх