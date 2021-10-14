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    Путін зізнався, що боїться знову йти в президенти: причина

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    Путін знає, що його &laquo;нескінченне&raquo; правління розлютить людей? - Путін зізнався, що боїться знову йти в президенти: причина
    Путін знає, що його «нескінченне» правління розлютить людей?
    Фото з відкритих джерел

    Глава РФ вважає можливою дестабілізацію ситуації в Росії

    Президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському телеканалу CNBC. Серед іншого він відповів на питання, чи збирається керувати росіянами до 84 років.

    Річ у тім, що раніше його режим змінив конституції країни. І тепер Путін дійсно має начебто законне право знову балотуватися на посаду президента, причому не раз.

    Главі Кремля Володимиру Путіну тиждень тому, 7 жовтня, виповнилося 69 років. Росією він керує з 2000 року.

    Керувати Кремлем Путін може аж до 2036 року – ще два терміни. Проте чи піде Путін на вибори, чи буде балотуватися – не таке вже й риторичне питання. Ось як президент Росії відповів на нього у розмові з американською журналісткою:

    «Ні, я на такі питання краще не буду відповідати. Це традиційна моя відповідь. До наступних виборів ще досить багато часу. Розмови на цю тему дестабілізують ситуацію», – сказав Путін.

    Фактично, цими словами Путін визнав, що якщо оголосить про своє балотування, то може спровокувати в Росії дестабілізацію. Але він цього не хоче. Мовляв, «ситуація повинна бути спокійною, стабільною, щоб всі органи влади, всі державні структури працювали впевнено і спокійно».

    «Так, Конституція дозволяє мені це зробити, балотуватися на наступний термін. Але жодних рішень з цього приводу поки не ухвалено», – підсумував Путін.

    Президентські вибори в Росії заплановані на 2024 рік.

    Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін призначив колишню «прокурорку Криму» Наталію Поклонську послом у африканську країну Кабо-Верде.

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    Теги: вибори Путін референдум вибори в Росії президент
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    Путін зізнався, що боїться знову йти в президенти: причина