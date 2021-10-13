Путін спровадив прокурорку-зрадницю Поклонську на острів посеред океану

Кремль не захотів, щоб Поклонська знов балотувалась у депутатки Держдуми

Президент Росії Володимир Путін призначив колишню «прокурорку Криму» Наталію Поклонську послом у африканську країну Кабо-Верде. Ця держава розташована на 18 островах в Атлантичному океані за 620 км від західного узбережжя Африки. Про призначення свідчить відповідний указ на офіційному порталі правової інформації РФ.

Своїм указом Путін наділив Поклонську повноваженнями надзвичайного та повноважного посла.

Поклонську відправили працювати в Африку

Наталія Поклонська – колишня українська, а нині російська юристка. До 2014 року працювала у прокуратурі АР Крим. Після окупації півострова Росією зрадила присязі та перейшла на бік окупантів, очоливши «прокуратуру Криму». У 2016 році була обрана депутатом Державної Думи Росії, де обіймала посаду заступника голови комітету з міжнародних справ.

В Україні проти Поклонської порушено кримінальне провадження за статтею 109 ч. 1 Кримінального кодексу – «дії, початі з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про здійснення таких дій». Оголошена у розшук.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що прокурорку-зрадницю відправлять працювати на острів посеред океану.

У Кабо-Верде, населення якої становить приблизно 560 тисяч осіб, послом Росії до Поклонської працював 68-річний Володимир Соколенко.

Нагадаємо, у травні Поклонська заявила, що змінює професію. Поклонська тоді заявила, що скоро на новій роботі знову одягне кітель, але не уточнила – який саме.

До слова, нещодавно в окупованому Севастополі замість «Ополченочки» показали фільм про героїв АТО. Експрокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська знялася у фільмі «Ополченочка» в ролі самої себе.