Путін попередив, що Нобелівська премія не врятує журналіста Муратова

Дмитра Муратова можуть визнати «іноземним агентом», якщо він «буде прикриватися Нобелівською премією як щитом»

Президент Росії Володимир Путін не виключає, що лауреата Нобелівської премії миру, російського журналіста, головного редактора «Нової газети» Дмитра Муратова можуть визнати «іноземним агентом», якщо він «буде прикриватися Нобелівською премією як щитом». Про це Путін заявив на пленарному засіданні «Російського енергетичного тижня», пише «Медуза».

«Якщо він (Муратов) не порушить російський закон, якщо він не дасть приводу для того, щоб бути оголошеним «іноземним агентом», значить, цього не буде. А якщо він буде прикриватися Нобелівською премією як щитом для того, щоб робити те, що порушує російський закон, значить, він піде на це свідомо, щоб привернути до себе увагу або з якихось інших міркувань», – заявив Путін.

Видання наголошує, що оскільки Нобелівська премія має грошову складову, це спровокувало обговорення, чи може російська влада оголосити Муратова «іноагентом», якщо він отримає гроші від Нобелівського комітету.

Зазначимо, Путін уперше прокоментував нагороду, він не вітав з нею журналіста. Від імені Кремля це зробив речник президента Дмитро Пєсков.

Лауреатами Нобелівської премії миру стали філіппіно-американська журналістка Марія Ресса та головний редактор «Нової газети» Дмитро Муратов.

Дмитро Муратов – російський журналіст та телеведучий, співзасновник та головний редактор «Нової газети». Він пропрацював на цій посаді з лютого 1995 року до листопада 2017-го, а також із 2019 року по теперішній час.

Як зазначив комітет премії, «Нова газета» – найбільш незалежна газета в Росії з принципово критичним ставленням до влади.

При цьому опоненти «Нової газети» відповіли журналістам переслідуваннями, погрозами, насильством і вбивствами.

«З моменту заснування газети були вбиті шестеро журналістів, в тому числі Анна Політковська, яка написала викривні статті про війну в Чечні», – зазначили в комітеті.

До слова, двоє цьогорічних нобелівських лауреати, Абдулразак Гурна та Дмитро Муратов, не повірили, що їм дзвонять з комітету премії.

Дмитро Муратов, головред «Нової газети», вирішив, що дзвінок – це спам. Він навіть не став брати слухавку та скинув виклик.