  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Американський професор назвав мету Путіна на Донбасі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    РФ не хоче забирати Донбас остаточно - Американський професор назвав мету Путіна на Донбасі
    РФ не хоче забирати Донбас остаточно
    Фото з відкритих джерел

    Чи буде Росія торгуватися за Донбас – думка науковця

    Чому президент Росії Володимир Путін зважився піти на збройну агресію проти України і ввести війська на Донбас, розповів американський професор, представник Центру конституційної демократії університету Індіани Девід Вільямс в інтерв'ю «Апострофу».

    За словами Вільямса, відповідь на питання «Що Росія збирається робити в ОРДЛО?» знає тільки сам Путін. За його (Вільямса – ред,) думку, РФ не хоче забирати Донбас остаточно, а веде свою гру.

    «Думаю, його завдання – ускладнити вам (Україні – ред.) життя. Може, Путін дійсно вважає, що руйнування і дестабілізація будуть корисними для нього в довгостроковій перспективі. Ймовірно, він вважає, що українці – це «малі росіяни» і вони належать йому. Але хай там як, Путін – розумний стратег. Він відчуває глибоку цивілізаційну різницю між Росією і рештою Європи, і Донбас – це спосіб дестабілізувати Європу. Але ще я вважаю, що Україна – це одна з країн, де ведеться війна за цивілізацію», – зазначає вчений.

    Він також додав, що Україна, на відміну від багатьох країн, які отримали самоврядування і виявилися нездатними використовувати його, цілком здатна до нього. Проблема полягає в тому, що впродовж тривалого часу з громадянами країни влада поводилася дуже неправильно.

    Нагадаємо, стало відомо, що президент Росії Володимир Путін захворів.

    Читайте також:
    Теги: Росія Донбас війна Путін ОРДЛО українці Україна самоврядування президент влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Американський професор назвав мету Путіна на Донбасі