Путін захворів: стан президента Росії обговорювали на нараді

Президент РФ заявив, що він просто застудився та «нічого страшного не відбувається»

Президент Росії Володимир Путін захворів. 11 жовтня на нарадах він раз у раз кашляв. Як пише Інтерфакс, зокрема, тему про стан свого здоров'я Путін підняв на нараді з розвитку аграрно-промислового комплексу, де він «кілька разів покашлював».

За його словами, він просто «застудився після занять спортом на повітрі».

Пізніше на оперативній нараді з членами Радбезу увагу на кашель Путіна звернула голова Ради Федерації Валентина Матвієнко. Вона висловила стурбованість його здоров'ям, на що той відповів:

«Не турбуйтеся, все нормально. Не тільки на Covid-19, але і на інші інфекції беруть тести практично в щоденному режимі. Просто на повітрі прохолодно було, порухвася активніше, нічого страшного не відбувається».

У середині вересня стало відомо, що Путін пішов на самоізоляцію, оскільки в його оточенні зафіксований факт захворювання коронавірусом.

За кілька місяців до цього президент РФ заявляв, що отримав обидві дози вакцини проти коронавірусу.

Читайте також: