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    Путін захворів: стан президента Росії обговорювали на нараді

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    Путін нібито застудився під час тренування - Путін захворів: стан президента Росії обговорювали на нараді
    Путін нібито застудився під час тренування
    Фото з відкритих джерел

    Президент РФ заявив, що він просто застудився та «нічого страшного не відбувається»

    Президент Росії Володимир Путін захворів. 11 жовтня на нарадах він раз у раз кашляв. Як пише Інтерфакс, зокрема, тему про стан свого здоров'я Путін підняв на нараді з розвитку аграрно-промислового комплексу, де він «кілька разів покашлював».

    За його словами, він просто «застудився після занять спортом на повітрі».

    Пізніше на оперативній нараді з членами Радбезу увагу на кашель Путіна звернула голова Ради Федерації Валентина Матвієнко. Вона висловила стурбованість його здоров'ям, на що той відповів:

    «Не турбуйтеся, все нормально. Не тільки на Covid-19, але і на інші інфекції беруть тести практично в щоденному режимі. Просто на повітрі прохолодно було, порухвася активніше, нічого страшного не відбувається».

    У середині вересня стало відомо, що Путін пішов на самоізоляцію, оскільки в його оточенні зафіксований факт захворювання коронавірусом.

    За кілька місяців до цього президент РФ заявляв, що отримав обидві дози вакцини проти коронавірусу.

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    Теги: Путін президент
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    Путін захворів: стан президента Росії обговорювали на нараді