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    Думки вголос

    Медведєв написав хамську статтю про Україну, щоб його вважали крутим хлопцем

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Медведєв має заслужений імідж слабака - Медведєв написав хамську статтю про Україну, щоб його вважали крутим хлопцем
    Медведєв має заслужений імідж слабака

    Медведєв ще не залишив надії на повернення до влади

    Мовою оригіналу

    Многие удивляются, зачем дурилка картонная, он же – Димон Медведев опубликовал хамскую статью об Украине с подростковым набором подзаборных ругательств.

    Ответ прост – потому что глуп, на что-то еще надеется и хочет показать себя перед «пацанами» крутым парнем. Дело в том, что среди путинской братвы у него заслуженный имидж слабака.

    Когда Путин решил вернуться на пост президента, своим он объяснил это тем, что Медвед оказался слабаком перед американцами, сдал Ливию и т.п. Теперь Димон пытается показать братве, что он крутой и дерзкий.

    Этот дурачок еще не оставил надежды на возвращение во власть. И никто не скажет ему: «не кипишись, твой поезд давно ушел, сколько бы ты ни тявкал на украинцев, шансов на власть больше нет».

    PS. Понятно, что писал не он, но он дал задание написать именно такой хамский текст по вышеизложенным причинам.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія Дмитро Медведєв Путін путінський режим
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    Медведєв написав хамську статтю про Україну, щоб його вважали крутим хлопцем