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    У світі

    Американське видання The Economist прогнозує на виборах президента перемогу Байдена з імовірністю 91%

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    Модель The Economist&nbsp;пророкує перемогу Байдена у 25 штатах, Трампа - у 20 - Американське видання The Economist прогнозує на виборах президента перемогу Байдена з імовірністю 91%
    Модель The Economist пророкує перемогу Байдена у 25 штатах, Трампа - у 20

    На виборах президента США перемога визначатиметься не більшістю голосів виборців, а розподілом голосів у колегії виборників - видання

    Американське видання The Economist змоделювало можливий результат виборів президента і на цю мить з великою ймовірністю Джо Байден перемагає Дональда Трампа. Модель представлена на сайті видання.

    Зазначається, що на виборах президента США, які заплановані на 3 листопада, перемога визначається не більшістю голосів виборців, а розподілом голосів у колегії виборників, кількість яких за того чи іншого кандидата залежить від результатів голосування в конкретних штатах.

    На попередніх виборах Гілларі Клінтон випередила Трампа в національному голосуванні, але поступилася за результатами голосування колегії виборників.

    Згідно з моделлю The Economist, ймовірність перемоги Байдена в колегії виборників оцінюється як 91%, або 9 шансів з 10, залишаючи Трампу 9% і 1 шанс з 10. Діапазон можливої кількості виборців, які проголосують за Байдена, прогнозується на рівні 248-413, за Трампа - 125-290.

    Що стосується більшості голосів, то, за прогнозом, тут ймовірність перемоги ще вища - 99%, або 19 шансів з 20.

    Модель пророкує перемогу Байдена у 25 штатах, Трампа - у 20. У п'яти штатах результат голосування залишається непередбачуваним (Північна Кароліна, Аризона, Огайо, Джорджія, Айова).

    Модель The Economist оновлюється щодня, вона формує прогноз на основі даних національних опитувань і економічних індикаторів.

    Модель працює шляхом імітації 20 000 варіантів виборів, щоразу змінюючи частки голосів кандидатів, щоб врахувати помилки при опитуваннях, зміни в явці виборців або політичну обстановку і результати агітації.

    У першій половині березня шанси на перемогу Трампа і Байдена були практично рівні, але далі шанси колишнього віцепрезидента США стабільно ростуть.

    Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

    Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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