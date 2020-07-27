Радник Трампа заразився коронавірусом



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Роберт О’Браєн заразився коронавірусом

Коронавірус у О’Браєна виявили після його нещодавнього турне Європою, де він зустрічався із лідерами різних країн

Радник президента США Дональда Трампа із нацбезпеки Роберт О’Браєн заразився коронавірусом.

Про це пише Politico.

Зазначається, що О’Браєн здав позитивний тест на коронавірус. Він є найвищим посадовцем адміністрації Трампа, який підхопив хворобу.

Наразі невідомо, як часто радник Трампа контактував із самим президентом і взагалі — хто з адміністрації є його контактними особами. Відомо, що коронавірус у О’Браєна виявили після його нещодавнього турне Європою, де він зустрічався із лідерами різних країн.

Нагадаємо, Трамп визнав, що ситуація з коронавірусом у США може погіршитися. Напередодні Трамп вперше оприлюднив світлину, де він у масці. «Ми об'єднані у наших зусиллях, щоби перемогти невидимий китайський вірус. Багато людей кажуть, що носити маску для обличчя – це патріотично, коли ви не можете дотримуватися правил соціального дистанціонування», - зауважив Трамп.

Як повідомлялося, США замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.

Також нагадаємо, що наразі у США 30 тисяч добровольців беруть участь у тестуванні вакцини від коронавірусу.