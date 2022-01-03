Американські науковці створили унікальну заміну алкогольним напоям

Унікальний напій буде хмільним, але безпечним для здоров'я

Альтернативний алкоголь знижуватиме стрес і не шкодитиме здоров'ю

Американський ведучий бренд у сфері напоїв HOP WTR створив безалкогольну альтернативу для тих, хто не уявляє своє життя без пива або іншої випивки, але хоче утриматися від алкоголю. Про це повідомляє newfood.media.

У новому продукті компанія використала фірмову суміш хмелю, адаптогенів і ноотропів, що знижує стрес, та робить напій корисним для здоров’я. До речі, він має легкий і насичений смак.

«Це найкраща освіжаюча альтернатива без алкоголю та калорій для любителів пива. Здоровий напій зі справжнім хмелем», – кажуть у компанії.

Виробник передбачає, що HOP WTR покращить настрій та підтримає тих людей, які хочуть на свята відмовитися від алкоголю. Провести у такому режимі принаймні місяць буде гарною ідеєю для тих, хто шукає здорового відновлення у січні.

HOP WTR випускатимуть з класичним ароматом, ароматом криваво апельсина, манго та лайму.

«Сухий січень» може стати чудовою кампанією для відновлення наших звичок и досягнення цілей щодо здоров’я», – сказав Нік Таранто, співзасновник HOP WTR.

Хоча засновники HOP WTR Нік Таранто і Джордан Басс створили напій як смачну заміну свого улюбленого пива, вони спостерігають значне зростання інтересу до таких напоїв серед жінок, які піклуються про здоров’я. Навіть тих, хто зазвичай не п’є пиво.

«Ринкові тенденції підкреслюють цінність смаків хмелю за межами пивного середовища», – додав Джордан Басс.

До слова, зростання витрат на логістику та збої в ланцюгах поставок можуть призвести до дефіциту алкоголю на полицях супермаркетів. Із таким повідомленням звернулися виробники вина та алкогольних напоїв Великобританії у листі до міністра транспорту Гранта Шаппса.

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