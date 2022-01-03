Не доводьте до гріха, – ветеран закликав батьків втримати дітей від підриву петард на свята
«Впала планка, якби не дружина поруч, яка стримала, наробив би біди малолітнім придуркам...»
Неназваний учасник війни на Сході закликав батьків втримати своїх дітей від популярної розваги – підриву піротехнічних засобів впродовж новорічних свят. Звернення ветерана на своїй Facebook-сторінці опублікувала користувачка соціальної мережі Віталія Ромнова, зазначивши, що скопіювала його з одної зі шкільних Facebook-груп Києва.
«Шановні батьки підлітків! Сьогодні по вул. Ірпінська, між метро Академмістечко та супермаркетом «Велмарт» на території шкільного стадіону пролунало два вибухи. З дружиною повертався додому з роботи. Я учасник бойових дій на Сході України, в 2014 році мав тяжке поранення, офіцер спецпризначення, та дружина яка покидала домівку на Донеччині під сєпарським бомбардуванням... Реакція була неоднозначна. Побачили групу із 4-х підлітків, найстарший був близько 1,9 м, решта дрібніші. Підривали потужні петарди. Впала планка, якби не дружина поруч, яка стримала, наробив би біди малолітнім придуркам...», – йдеться у дописі.
Автор звернення попросив батьків попередити дітей, що в країні, де восьмий рік точиться війна, їх дії можуть бути небезпечними для них самих.
«Багато мешканців району – хлопці, які пройшли війну, втратили близьких та рідних. З наслідками ПТСРу (посттравматичний стресовий розлад – «Главком»). Хтось 100% не втримається, буде біда. Та й діти не маленькі, в пуховиках та шапках, як дорослі чоловіки. Не доводьте до гріха. Ви як батьки в першу чергу відповідальні. Спілкуйтеся з ними пояснюйте, інакше можуть бути биті», – йдеться у дописі.
Раніше повідомлялося, що українцю в Польщі намагаються врятувати очі після вибуху петарди.