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    Не доводьте до гріха, – ветеран закликав батьків втримати дітей від підриву петард на свята

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    Підрив петард є популярноюю розвагою на новорічні свята серед дітей та молоді - Не доводьте до гріха, – ветеран закликав батьків втримати дітей від підриву петард на свята
    Підрив петард є популярноюю розвагою на новорічні свята серед дітей та молоді
    фото: unian.net

    «Впала планка, якби не дружина поруч, яка стримала, наробив би біди малолітнім придуркам...»

    Неназваний учасник війни на Сході закликав батьків втримати своїх дітей від популярної розваги – підриву піротехнічних засобів впродовж новорічних свят. Звернення ветерана на своїй Facebook-сторінці опублікувала користувачка соціальної мережі Віталія Ромнова, зазначивши, що скопіювала його з одної зі шкільних Facebook-груп Києва.

    «Шановні батьки підлітків! Сьогодні по вул. Ірпінська, між метро Академмістечко та супермаркетом «Велмарт» на території шкільного стадіону пролунало два вибухи. З дружиною повертався додому з роботи. Я учасник бойових дій на Сході України, в 2014 році мав тяжке поранення, офіцер спецпризначення, та дружина яка покидала домівку на Донеччині під сєпарським бомбардуванням... Реакція була неоднозначна. Побачили групу із 4-х підлітків, найстарший був близько 1,9 м, решта дрібніші. Підривали потужні петарди. Впала планка, якби не дружина поруч, яка стримала, наробив би біди малолітнім придуркам...», – йдеться у дописі.

    Автор звернення попросив батьків попередити дітей, що в країні, де восьмий рік точиться війна, їх дії можуть бути небезпечними для них самих.

    «Багато мешканців району – хлопці, які пройшли війну, втратили близьких та рідних. З наслідками ПТСРу (посттравматичний стресовий розлад – «Главком»). Хтось 100% не втримається, буде біда. Та й діти не маленькі, в пуховиках та шапках, як дорослі чоловіки. Не доводьте до гріха. Ви як батьки в першу чергу відповідальні. Спілкуйтеся з ними пояснюйте, інакше можуть бути биті», – йдеться у дописі.

    Раніше повідомлялося, що українцю в Польщі намагаються врятувати очі після вибуху петарди.

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    Теги: вибух діти свята війна ветеран
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    Не доводьте до гріха, – ветеран закликав батьків втримати дітей від підриву петард на свята