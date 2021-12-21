Стало відомо, яка країна на свята може залишитися без алкоголю

Великобританія потерпає від перебоїв із доставкою товарів

Зростання витрат на логістику та збої в ланцюгах поставок можуть призвести до дефіциту алкоголю на полицях супермаркетів. Про це пише theguardian.com.

Із таким повідомленням звернулися виробники вина та алкогольних напоїв Великобританії у листі до міністра транспорту Гранта Шаппса.

«Проблеми з прикордонним контролем Brexit, нестача водіїв вантажних автомобілів та іншого персоналу, у поєднанні із закриттям бізнесу через пандемію та глобальними перебоями в перевезеннях, можуть призвести до різдвяного дефіциту алкоголю», – передає The Guardian.

Директор із виробництва вина в The Wine Society П’єр Мансур сподівався на Brexit з середини минулого року, тому перемістив запаси із виноградників до Великобританії.

«Оскільки час доставки подвоївся, алкоголь до новорічних свят варто замовляти заздалегідь, – рекомендує Мансур. – Вже зараз попит вищий, ніж у цей час минулого року. Хоча й минулого року він був рекордним через Covid, який змусив всі святкування перенести додому».

Нагадаємо, раніше у британських ЗМІ з’явився термін Brexity, яким змальовують нестачу продуктів, бензину та водіїв.

Навесні поточного року повідомлялося, як британці почали відчувати наслідки Brexit. Зокрема, показники експорту товарів з Великої Британії в країни Європейського Союзу знизилися в січні на 40,7% внаслідок завершення перехідного періоду після Brexit 31 грудня 2020 року.

За даними профспілки Road Haulage Association, в Сполученому Королівстві сьогодні не вистачає близько 100 тисяч водіїв великовантажних автомобілів. Саме через це останнім часом полиці супермаркетів по всій країні раз у раз виявлялися порожніми, а водії стикалися з нестачею палива на заправках.

Як повідомлялося, у Великій Британії фермери зливають молоко в каналізацію через брак фур.

Читайте також:





