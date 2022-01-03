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    Американський політик назвав дві головні проблеми США

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    Росія та Іран перевіряють на міцність політичну волю представників США - Американський політик назвав дві головні проблеми США
    Росія та Іран перевіряють на міцність політичну волю представників США
    фото з відкритих джерел

    Колишній сенатор Ліберман попередив про загрозу, яку несуть поступки у відносинах із Росією та Іраном

    Відносини з Росією та Іраном стануть головними проблемами США в новому році, тому майбутні переговори з керівництвом цих країн будуть мати вирішальне значення для майбутнього Америки, Європи та Близького Сходу. Про це пише колишній сенатор від штату Коннектикут Джозеф Ліберман у статті для газети The Wall Street Journal.

    На думку політика, Москва і Тегеран «перевіряють на міцність» зовнішню політику нинішньої адміністрації Білого дому, яка в перший рік президентства Джо Байдена демонструвала швидше свою принциповість, ніж силу.

    «Виведення військ з Афганістану вселило в союзників по всьому світу невпевненість у США, а Росію та Іран перетворило на опортуністів», – вважає Ліберман.

    Так, на його думку, тепер Росія готує вторгнення на Україну, а Іран збільшує обсяги збагачення урану «з метою створення ядерної зброї».

    Крім того, тільки Вашингтон може пред'являти вимоги до Москви і Тегерану, а не навпаки, вважає автор статті.

    «Ми повинні почати з вимоги про відведення російських військ від кордону з Україною, а також про згортання Іраном програми ядерних розробок», – пише він.

    Переговори проходитимуть за трьома основними напрямками – в Женеві (Росія – США), Відні (ОБСЄ) і Брюсселі (НАТО).

    До слова, керівники Міністерств закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії та Сполучених Штатів обговорили ситуацію біля кордонів України та формати діалогу з Росією.

    Також повідомлялося, що існує висока ймовірність того, що Росія вторгнеться в Україну. Однак стримати від цього президента РФ Путіна зможуть лише «небачені санкції». Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф.

    Нагадаємо, за даними аналітиків, Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною, також збільшуються вже виявлені табори.

    Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.

    Тим часом, Росія планує провести стратегічні командно-штабні навчання «Грім». Вони охоплюватимуть всі три компоненти стратегічних ядерних сил.

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    Теги: Росія США НАТО Іран Вашингтон
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    Американський політик назвав дві головні проблеми США