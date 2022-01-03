Глава Пентагону захворів на коронавірус

Міністр оборони США Ллойд Остін відчув симптоми коронавірусу, коли був вдома у відпустці

Ллойд Остін пішов на карантин

У міністра оборони США Ллойда Остіна виявлено коронавірус. Його тест дав позитивний результат. Про це Остін повідомив у неділю, 2 січня, інформує на сайт Пентагону.

Остін зазначив, що у нього легкі симптоми, він виконує рекомендації лікаря.

«Сьогодні вранці мій тест на коронавірус дав позитивний результат. Я запросив тестування після того, як у мене з'явилися симптоми, коли я був вдома у відпустці», – йдеться в заяві глави військового відомства.

Остін має намір дотримуватися карантину вдома протягом наступних п'яти днів. Він уточнив, що зберігає за собою всі повноваження міністра оборони і, наскільки це можливо, має намір у віртуальному форматі брати участь у ключових зустрічах і заходах.

«Перший заступник міністра оборони США Кетлін Хікс представлятиме мене за потреби», – додав Остін.

Міністр вже поінформував про свій діагноз інших представників керівництва Пентагону, а також президента США Джо Байдена.

«Моя остання зустріч з Байденом відбулася у вівторок, 21 грудня, більш ніж за тиждень до того, як у мене почали проявлятися перші симптоми. Мій тест на коронавірус того ранку був негативним. Пентагон я не відвідував з четверга», – повідомив також Остін.

Крім того, він нагадав, що раніше був повністю щеплений від коронавірусу. Третю дозу вакцини він отримав у жовтні.

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