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    Глава Пентагону захворів на коронавірус

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    Міністр оборони США Ллойд Остін відчув&nbsp;симптоми коронавірусу, коли був вдома у відпустці - Глава Пентагону захворів на коронавірус
    Міністр оборони США Ллойд Остін відчув симптоми коронавірусу, коли був вдома у відпустці
    фото: AP

    Ллойд Остін пішов на карантин

    У міністра оборони США Ллойда Остіна виявлено коронавірус. Його тест дав позитивний результат. Про це Остін повідомив у неділю, 2 січня, інформує на сайт Пентагону.

    Остін зазначив, що у нього легкі симптоми, він виконує рекомендації лікаря.

    «Сьогодні вранці мій тест на коронавірус дав позитивний результат. Я запросив тестування після того, як у мене з'явилися симптоми, коли я був вдома у відпустці», – йдеться в заяві глави військового відомства.

    Остін має намір дотримуватися карантину вдома протягом наступних п'яти днів. Він уточнив, що зберігає за собою всі повноваження міністра оборони і, наскільки це можливо, має намір у віртуальному форматі брати участь у ключових зустрічах і заходах.

    «Перший заступник міністра оборони США Кетлін Хікс представлятиме мене за потреби», – додав Остін.

    Міністр вже поінформував про свій діагноз інших представників керівництва Пентагону, а також президента США Джо Байдена.

    «Моя остання зустріч з Байденом відбулася у вівторок, 21 грудня, більш ніж за тиждень до того, як у мене почали проявлятися перші симптоми. Мій тест на коронавірус того ранку був негативним. Пентагон я не відвідував з четверга», – повідомив також Остін.

    Крім того, він нагадав, що раніше був повністю щеплений від коронавірусу. Третю дозу вакцини він отримав у жовтні.

    До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

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    Теги: США міністр Пентагон коронавірус
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    Глава Пентагону захворів на коронавірус