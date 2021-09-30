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    Американський сенатор заявив, що Facebook приховував інформацію про токсичний вплив Instagram на підлітків

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    Виявилося, що соцмережа може викликати почуття неповноцінності у молодих людей - Американський сенатор заявив, що Facebook приховував інформацію про токсичний вплив Instagram на підлітків
    Виявилося, що соцмережа може викликати почуття неповноцінності у молодих людей
    Фото з відкритих джерел

    Дані розслідування щодо залежності підлітків від Instagram приховали

    Американська компанія Facebook приховувала результати власного дослідження щодо залежності підлітків від Instagram. Виявилося, що фотоблог згубно впливає на психологічне здоров’я молодих людей. Про це пишеThe New York Times.

    «Компанія приховувала власні дослідження щодо залежності й токсичного впливу своєї продукції. Вона намагалася обдурити громадськість і нас в конгресі щодо того, що їй відомо, і використовувала дитячу вразливість в якості зброї проти самих дітей», – заявив сенатор Річард Блюменталь.

    Згідно з розслідуванням WSJ, фотоблог може вплинути на розвиток психічних розладів у дівчаток-підлітків й сприяти розвитку анорексії, або ж появі суїцидальних думок. Зокрема, Instagram викликав відчуття неповноцінності близько у 40% молодих людей віком до 22 років.

    «Вона вибрала зростання (фінансове – ред.) замість психічного здоров'я і добробуту дітей, жадібність замість того, щоб запобігти стражданням дітей», – додав Блюменталь.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що керівництво Facebook не впоралося з напливом у соцмережі критики і дезінформації щодо вакцини від коронавірусу.

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    Теги: розслідування Facebook Instagram
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    Американський сенатор заявив, що Facebook приховував інформацію про токсичний вплив Instagram на підлітків