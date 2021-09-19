  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Facebook не впорався з напливом дезінформації про вакцини – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Соцмережа виявилася нездатною на практиці реалізувати свої задуми, які суперечили поглядам користувачів - Facebook не впорався з напливом дезінформації про вакцини – ЗМІ
    Соцмережа виявилася нездатною на практиці реалізувати свої задуми, які суперечили поглядам користувачів
    Фото з відкритих джерел

    41% коментарів англійською мовою під публікаціями на тему щеплень від коронавірусу містили критику

    Керівництво Facebook не впоралося з напливом у соцмережі критики і дезінформації щодо вакцини від коронавірусу. З такою оцінкою виступила газета The Wall Street Journal, журналістам якої вдалося ознайомитися з внутрішніми документами компанії.

    У березні поточного року глава Facebook Марк Цукерберг оголосив, що компанія запускає інформаційну програму, яка покликана була спонукати зробити щеплення від Covid-19 щонайменше 50 млн осіб. Передбачалося, що будуть впроваджені інструменти, що відсівають дезінформацію про щеплення, і забезпечать користувачів усіма необхідними даними про пункти вакцинації, а також нададуть можливість записатися на прийом до лікаря. Як зазначає The Wall Street Journal, кампанія по просуванню вакцинації вважалася в Facebook «найбільш пріоритетною».

    Як свідчать документи, що потрапили в розпорядження видання, аналітики соціальної платформи попереджали керівництво про те, що 41% коментарів англійською мовою під публікаціями на тему щеплень містили їх критику і підштовхували, скоріше до відмови від вакцинації.

    За підрахунками фахівців Facebook, подібні коментарі траплялися користувачам у середньому 775 млн разів щодня. Вони ґрунтувалися на особистому досвіді користувачів, поширених міфах про коронавіруси, містили думки конспірологів. Це викликало критику, зокрема, з боку Всесвітньої організації охорони здоров’я та Дитячого фонду ООН.

    Навіть із початком кампанії з просування вакцинації в березні цього року кількість публікацій і коментарів, що містять критику, залишалась вкрай високою. Згідно з внутрішніми документами компанії, її фахівці вважали, що це створює «перешкоди для вакцинації».

    У липні невдачі Facebook в боротьбі з дезінформацією про вакцини викликали критику президента США Джо Байдена, який зазначив, що соцмережі, що дозволяють поширювати на своїх платформах неправдиві відомості про коронавіруси і вакцини, тим самим фактично «вбивають людей».

    За оцінками видання, прагнення глави Facebook надати підтримку кампанії з вакцинації продемонструвало нездатність компанії на практиці реалізувати свої задуми, які суперечили поглядам користувачів.

    Читайте також:
    Теги: ЗМІ США ООН документи Facebook щеплення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Facebook не впорався з напливом дезінформації про вакцини – ЗМІ