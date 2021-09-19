Facebook не впорався з напливом дезінформації про вакцини – ЗМІ

41% коментарів англійською мовою під публікаціями на тему щеплень від коронавірусу містили критику

Керівництво Facebook не впоралося з напливом у соцмережі критики і дезінформації щодо вакцини від коронавірусу. З такою оцінкою виступила газета The Wall Street Journal, журналістам якої вдалося ознайомитися з внутрішніми документами компанії.

У березні поточного року глава Facebook Марк Цукерберг оголосив, що компанія запускає інформаційну програму, яка покликана була спонукати зробити щеплення від Covid-19 щонайменше 50 млн осіб. Передбачалося, що будуть впроваджені інструменти, що відсівають дезінформацію про щеплення, і забезпечать користувачів усіма необхідними даними про пункти вакцинації, а також нададуть можливість записатися на прийом до лікаря. Як зазначає The Wall Street Journal, кампанія по просуванню вакцинації вважалася в Facebook «найбільш пріоритетною».

Як свідчать документи, що потрапили в розпорядження видання, аналітики соціальної платформи попереджали керівництво про те, що 41% коментарів англійською мовою під публікаціями на тему щеплень містили їх критику і підштовхували, скоріше до відмови від вакцинації.

За підрахунками фахівців Facebook, подібні коментарі траплялися користувачам у середньому 775 млн разів щодня. Вони ґрунтувалися на особистому досвіді користувачів, поширених міфах про коронавіруси, містили думки конспірологів. Це викликало критику, зокрема, з боку Всесвітньої організації охорони здоров’я та Дитячого фонду ООН.

Навіть із початком кампанії з просування вакцинації в березні цього року кількість публікацій і коментарів, що містять критику, залишалась вкрай високою. Згідно з внутрішніми документами компанії, її фахівці вважали, що це створює «перешкоди для вакцинації».

У липні невдачі Facebook в боротьбі з дезінформацією про вакцини викликали критику президента США Джо Байдена, який зазначив, що соцмережі, що дозволяють поширювати на своїх платформах неправдиві відомості про коронавіруси і вакцини, тим самим фактично «вбивають людей».

За оцінками видання, прагнення глави Facebook надати підтримку кампанії з вакцинації продемонструвало нездатність компанії на практиці реалізувати свої задуми, які суперечили поглядам користувачів.

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