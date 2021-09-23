Функція буде діяти як для особистого листування між двома користувачами, так і для групових чатів

У WhatsApp з'явиться нова функція, що дозволяє відправити скаргу на певне повідомлення. Як повідомляє AndroidCentral, нововведення розкрили в бета-версії месенджера.

Відзначається, що користувачі зможуть вибрати одне або кілька повідомлень, які передадуть в WhatsApp на перевірку. Згідно скріншотам, месенджер обіцяє не повідомляти автора повідомлень і дає можливість заблокувати відправника.

Функція буде діяти як для особистого листування між двома користувачами, так і для групових чатів. Поскаржитись можна буде і на бізнес-акаунти, які ведуть приватні фірми і корпорації.

В даний час WhatsApp дозволяла скаржитися на певних користувачів. Після цього модераторам месенджера пересилалися п'ять останніх повідомлень із листування. У Facebook, яка володіє WhatsApp, запевняли, що це необхідно для визначення контексту і винесення рішення про блокування.

Раніше повідомлялося, що в WhatsApp введено в дію тестування функції пошуку магазинів і послуг. Поки можливість доступна користувачам смартфонів на Android. У додатку з'явився розділ, в якому відображені магазини, ресторани та інші підприємства, що знаходяться поруч з власником пристрою.

Нагадаємо, месенджер ICQ, колишній світовий хіт в 1990-х, знову відроджується. Більш того, підвищений інтерес до неї виник у молодих людей, народжених уже в часи WhatsApp і Facebook Messenger.

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