«Анну Кареніну» під замок. У Росії знову заговорили про заборону соцмереж

У РФ пропонують запровадити контроль за тим, щоб ніхто у мережі не ображав президента

У Громадській палаті Росії пройшло обговорення «токсичного інтернет-контенту». Про це пишуть російські ЗМІ. При цьому під «токсичним» мається на увазі не тільки такий, що суперечить закону, але й той, що просто не подобається деяким членам палати.

Багато претензій у росіян є до соцмереж, мовляв, саме там процвітає «токсичний» контент. Сенатор Олексій Пушков навіть заявив, «якщо Facebook піде з Росії, не станеться нічого страшного».

Членкиня Громадської палати Росії Ганна Швабауер обурилася, що міносвіти Росії популяризує TikTok та кіберспорт.

Член Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Ігор Ашманов назвав TikTok «абсолютним вселенським злом, незалежно від контенту». Він також висловився з приводу ймовірності цензури у разі, якщо держава візьметься вичищати негативний контент. Виявилося, що Ашманов не бачить у цьому нічого страшного.

«Що краще: не забороняти взагалі нічого, чи надмірно зачистити, захопивши «Анну Кареніну»? Другий варіант краще, бруду завжди додати можна… У держави не вистачає рішучості, чиновники мають медійну залежність від образу демократів», – вважає Ашманов.

Зрештою, глава «Ліги безпечного інтернету» Катерина Мізуліна заявила про відсутність у влади політичної волі у боротьбі з «токсичним контентом». Вона запропонувала заборонити «поширення будь-якої інформації із образами президента Росії».

Читайте також: