У Росії закон про ЗМІ став для преси каменем на шиї

У Росії статус ЗМІ виявився пасткою

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В одной прекрасной стране с розовыми единорогами жила-была статья 29 Конституции, в которой было написано, что «цензура запрещается».

А в России Роскомнадзор этой ночью (а когда же еще) разослал десятки писем по СМИ с требованием удалить материалы о расследованиях ФБК. Самый ранний датировался 2014 годом. Обоснование: нельзя писать об организациях, которые Россия объявила экстремистскими. И точка.

СМИ, конечно, удалили, их можно понять: сначала блокировка – а потом иди судись.

Но получается, что статус СМИ оказался ловушкой. Преимуществ он дает не так много (запросы да условная защита на митингах), а во всем остальном ставит под удар государства.

Как и все в России, здесь у нас тоже наизнанку. Закон о СМИ, который должен был защищать прессу, стал для нее камнем на шее. Вот это и есть настоящая желтая звезда, если просто не мишень.

А отказаться от статуса СМИ? – Для этого тоже придумана ловушка, тогда издания выкинут из агрегаторов новостей, куда по российским законам можно входить только со справкой из Роскомнадзора. А агрегаторы – это трафик, трафик – реклама, реклама – деньги.

Все в конечном счете сводится к ним. А так как частный бизнес в стране фактически уничтожен (особенно независимый от власти бизнес, готовый спонсировать СМИ), то и шансов выжить у изданий нет.

Ловко получилось, правда? Паутина была сплетена на наших глазах – только мы ее не заметили, не оценили всего замысла, отвлекаясь на отдельные блестящие ниточки.

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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