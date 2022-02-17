У «ЛДНР» активно готуються до війни: йде набір бойовиків (фотофакт)

Мобілізаційні заходи активізувалися на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення

В окупованих районах Луганської та Донецької областей активізувалися дії бойовиків із залучення місцевого населення до лав незаконних збройних формувань. Про це повідомляють ЗМІ бойовиків, також інформація підтверджується користувачами соціальних мереж.

Останнім часом збільшилася кількість оголошень про запрошення для чоловіків віком 18-55 років проходити «військову службу за контрактом» в лавах так званої «Народної міліції» окупаційних утворень.

Варто зазначити, що днями так званий «голова ЛНР» Леонід Пасічник підписав «указ» про запровадження на території, підконтрольній окупаційній адміністрації «ЛНР» загальнообов’язкового військового обліку для осіб, що народилися до 2005 року включно. Таким чином бойовики вирішили «облікувати» всіх, хто з якихось причин досі не пройшов цю процедуру.

За даними Telegram-каналу «Донбасский кейс», так званому «МВС ЛНР» доручено затримувати людей, що ухилятимуться від обліку.

Раніше повідомлялося, що до ОРДЛО знову масово з'їжджаються найманці з Росії.

Також повідомлялося, що, за даними розвідки, Росія нарощує постачання бойової техніки та озброєння в ОРДЛО.

Нагадаємо, 17 лютого відбулося різке загострення ситуації на лінії зіткнення – окупанти обстрілювали позиції українських військових та населені пункти.

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