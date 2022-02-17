Соцмережі поширюють відео з димом із посольства РФ у Києві. Що відомо

У посольстві кажуть, що пожежі в будівлі немає

Інформація про дим у російському посольстві з'явилася на тлі загострення на Донбасі

Сьогодні в соціальних мережах почало поширюватися відео, на якому видно, як із будівлі посольства Росії в Києві йде дим. У самому посольстві кажуть, що «пожежі в них немає».

Відео спочатку з'явилося, імовірно, у російському пабліку «ВКонтакте» «Третья мировая война», і сьогодні його поширили в соціальних мережах та ЗМІ.

Відео зняли з вікна сусідньої будівлі, його супроводжує закадровий голос, до того ж за вимовою та деякими зворотами можна припустити, що той, хто говорить, – росіянин, який намагається здатися українцем.

«Оце ось російське посольство зайнялося. Ну як зайнялося – документи палять. Задимів, як «Генерал Кузнєцов». Так, навіть прапору їхнього не видно. Востаннє я таку картину спостерігав у 14-му році. Білий дим і смердить. Ага, ще щось підкидають, уже чорний пішов. Я ж не думаю, що вони там Папу обирають. Продовжуємо спостереження», – каже автор відео.

Коли відео було записано, невідомо. За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, це сталося ще вчора, 16 лютого.

Представник російського дипломатичного відомства сказав, що «пожежі, про яку масово повідомляють у соціальних мережах, немає», «нічого не горить».

Російському виданню Business FM у дипвідомстві повідомили, що посольство працює у штатному режимі.

У київському управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України сайту «Сьогодні» повідомили, що їм не надходили заявки про пожежу в посольстві Російської Федерації.

«На відео, яке опубліковано в соціальних мережах, видно, що дим іде з труби. Якщо нас викличуть, то ми можемо приїхати для перевірки об'єкта. Звичайно, якщо нас туди пустять», – сказали в ДСНС.

У коментарі LIGA.net у ДСНС також зазначили, що якби там була пожежа, «уже все б згоріло», оскільки відео з'явилося відносно давно, і припустили, на записі видно дим із димоходу, який з'явився «в результаті опалення приміщення».

Нещодавно у мережу виклали відео, на якому видно дим над будівлею посольства Росії у Києві.