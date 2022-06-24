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    Соціум

    Антивоєнний рекорд. У Росії похоронили солдата, який провоював в Україні півтора дня

    В Україні триває п'ятий місяць повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Антивоєнний рекорд. У Росії похоронили солдата, який провоював в Україні півтора дня
    В Україні триває п'ятий місяць повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: v1.ru

    За спогадами родичів, найманець Дмитро Чорнобаєв дуже любив Путіна

    У російському Волгограді з почестями похоронили 51-річного добровольця Дмитра Чорнобаєва, який лише півтора дня встиг повоювати в Україні. Про це пише місцеве видання «Волгоград онлайн».

    Під час панахиди військовий комісар у Центральному та Дзержинському районах Юрій Сербінов сказав, що смерть добровольця була не марною для Росії. Мовляв, Чорнобаєв «віддав своє життя, щоб ми всі жили щасливо і щоб війна швидше закінчилася».

    фото: v1.ru

    фото: v1.ru

    Одна із родичок розповіла, що загиблий пішов на війну за покликом серця.

    «У нього все було: і гроші, і машина, й інші блага. Все в нього було за покликом серця: він пішов служити Батьківщині та президентові. Він завжди повторював, що наш президент – молодець», – зазначила жінка.

    Нагадаємо, що в Україні триває 121-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    За даними генштабу ЗСУ, на 23 червня російська армія втратила 34,4 тис. солдат. Ще 103,2 тис. окупантів поранено. Близько 1 тис. військових потрапило до полону.

    Як відомо, 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну по всій довжині спільного кордону, з території Білорусі й окупованого Криму. Армія Росії обстріляла прикордонні застави, завдала удари з повітря по понад 40 об’єктах військової інфраструктури майже усіх регіонів України. Розпочався рух танкових колон і живої сили.

    Путін назвав це «спецоперацією» з метою «демілітаризації і денацифікації України».

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Антивоєнний рекорд. У Росії похоронили солдата, який провоював в Україні півтора дня