Антивоєнний рекорд. У Росії похоронили солдата, який провоював в Україні півтора дня

За спогадами родичів, найманець Дмитро Чорнобаєв дуже любив Путіна

У російському Волгограді з почестями похоронили 51-річного добровольця Дмитра Чорнобаєва, який лише півтора дня встиг повоювати в Україні. Про це пише місцеве видання «Волгоград онлайн».

Під час панахиди військовий комісар у Центральному та Дзержинському районах Юрій Сербінов сказав, що смерть добровольця була не марною для Росії. Мовляв, Чорнобаєв «віддав своє життя, щоб ми всі жили щасливо і щоб війна швидше закінчилася».

фото: v1.ru

Одна із родичок розповіла, що загиблий пішов на війну за покликом серця.

«У нього все було: і гроші, і машина, й інші блага. Все в нього було за покликом серця: він пішов служити Батьківщині та президентові. Він завжди повторював, що наш президент – молодець», – зазначила жінка.

Нагадаємо, що в Україні триває 121-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

За даними генштабу ЗСУ, на 23 червня російська армія втратила 34,4 тис. солдат. Ще 103,2 тис. окупантів поранено. Близько 1 тис. військових потрапило до полону.

Як відомо, 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну по всій довжині спільного кордону, з території Білорусі й окупованого Криму. Армія Росії обстріляла прикордонні застави, завдала удари з повітря по понад 40 об’єктах військової інфраструктури майже усіх регіонів України. Розпочався рух танкових колон і живої сили.

Путін назвав це «спецоперацією» з метою «демілітаризації і денацифікації України».