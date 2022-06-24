До Києва намагався в’їхати чоловік із арсеналом зброї (фото)

У чоловіка не було жодних дозвільних документів на зброю

На в’їзді до Києва прикордонники виявили у чоловіка зброю, споряджені магазини та патрони різного калібру. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Водія «Мазди» зупинили для перевірки при в’їзді в Київ.

Під час огляду його автівки прикордонники виявили гладкоствольну зброю, три споряджені магазини, один пустий та патрони калібру 5,45, 7,62 та 308.

Із собою чоловік мав посвідчення мисливця, але воно належало не йому. Жодних дозвільних документів на зброю та документів, що підтверджують його приналежність до військового формування, чоловік не мав.

Зброю та боєприпаси у громадянина вилучили та передали співробітникам Нацполіції для подальших правових дій.