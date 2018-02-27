Аргентинський кокаїн у Росію доставив літак з авіапарку Путіна – ЗМІ

400 кг наркотичної речовини призвели у Росії на літаку пов’язаному з президентом Путіним

Знайдені в посольстві Росії в Аргентині сумки, в яких був кокаїн, замінений пізніше під час спецоперації борошном, перевозив до Росії літак Іл-96 льотного загону «Росія», який знаходиться у віданні управління справами президента РФ і займається перевезенням перших осіб держави. Про це повідомляє російське агентство РБК. Аргентинська



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Фото аргентинської поліції

400 кг наркотичної речовини призвели у Росії на літаку пов’язаному з президентом Путіним

Знайдені в посольстві Росії в Аргентині сумки, в яких був кокаїн, замінений пізніше під час спецоперації борошном, перевозив до Росії літак Іл-96 льотного загону «Росія», який знаходиться у віданні управління справами президента РФ і займається перевезенням перших осіб держави. Про це повідомляє російське агентство РБК.

Аргентинська жандармерія опублікувала у соцмережі Twitter фотографії з матеріалів справи. На них видно, як в Іл-96 вантажать валізи. РБК повідомляє, що цей літак належить льотному загону «Росія».

Відзначимо, що літак Іл-96-300 з бортовим номером RA-96023 дійсно був на початку грудня в Буенос-Айресі.

Проте в Управлінні справами президента РФ звичайно спростувують цю інформацію, повідомляє видання Інтерфакс.

«Ці відомості не відповідають дійсності. Журналісти зробили висновки на підставі недостовірної інформації - у цьому випадку фотографії, яку завдяки сучасним технологіям можна легко фальсифікувати», - заявила офіційний представник управління справами президента РФ Олена Крилова.

Нагадаємо, у посольстві Росії в Аргентині поліція вилучила 400 кг кокаїну, який був захований в 12 валізах.

Пізніше стало відомо, що п'ятьох осіб було заарештовано за підозрою в торгівлі наркотиками після того, як у російському посольстві в Аргентині виявили 389 кілограмів кокаїну.

Після того, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що наркотики належали співробітнику технічного складу установи, який закінчив на той час відрядження за строковим трудовим договором.