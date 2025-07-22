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Авіакатастрофа у столиці Бангладеш: кількість жертв зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Авіакатастрофа у столиці Бангладеш: кількість жертв зросла
Пожежники працювали на місці найгіршої за останні десятиліття авіакатастрофи в Бангладеш
фото: reuters

Бангладеш оголосив день жалоби з приспущеними прапорами

Щонайменше 27 людей загинули в результаті падіння навчального літака ВПС Бангладеш на територію коледжу і школи в Дацці. 88 осіб, включаючи дітей, перебувають на лікуванні в лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Літак F-7 BGI розбився невдовзі після того, як злетів з авіабази в Курмітолі в столиці країни для виконання планової навчальної місії. Військові заявили, що у літака сталася механічна несправність.

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Сайедур Рахман, спеціальний помічник головного радника з питань охорони здоров'я, повідомив журналістам, що 27 людей загинули і 88 були госпіталізовані з опіковими травмами. Уряд оголосив день жалоби з приспущеними прапорами і спеціальними молитвами в усіх культових спорудах.

Авіакатастрофа у столиці Бангладеш: кількість жертв зросла фото 1
фото: Reuters

Пілот загинув в результаті інциденту, повідомили військові, додавши, що було створено комісію для розслідування того, що сталося.

За даними Jane's Information Group, F-7 BGI є останнім і найдосконалішим варіантом китайського сімейства літаків J-7/F-7, що виробляється в Ченду. Бангладеш підписала контракт на 16 літаків у 2011 році, і поставки були завершені до 2013 року.

Нагадаємо, вдень 21 липня навчальний літак ВПС Бангладеш зазнав аварії та впав на територію школи й коледжу Milestone в районі Уттара в Дацці. Внаслідок катастрофи загинули люди.

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Теги: Бангладеш авіакатастрофа

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