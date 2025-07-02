Пасажирський азербайджанський літак збили за наказом Міноборони РФ – ЗМІ

Пасажирський літак Embraer E190, що прямував до Азербайджану, зазнав аварії поблизу Актау в Казахстані – «капітан ППО Росії» стверджує, що командування наказало його збити

Азербайджанське видання повідомило про отримання анонімного листа від особи, яка представилася як «капітан ППО Росії». У ньому йдеться, що пасажирський літак авіакомпанії AZAL було збито 25 грудня 2024 року неподалік Грозного за прямим наказом російського Міністерства оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Minval Politica.

Разом із листом редакція отримала фрагмент аудіозапису, на якому чутно, як чоловічий голос двічі віддає команду: «Вогонь! Вогонь, кажу!», після чого чути гучний вибух і фразу: «Є схід. Пропущено. Повторно. Ще раз вогонь!» – інший голос відповідає: «Є вогонь».

Повідомляється, що лист надійшов від особи на ім’я Дмитро Сергійович Паладичук. Він зазначив, що ніс бойове чергування з прикриття Грозного в період з 24 по 25 грудня 2024 року.

Лист Паладичука Дмитра фото: Minval Politica

За його словами, 25 грудня о 05:40 він отримав команду перейти в бойову готовність №1. О 08:11 станція виявила потенційну повітряну ціль. Уже о 08:13:30, як стверджує автор листа, було надано команду на ураження, а через три секунди ракета зійшла з направляючої. Через кілька секунд система повідомила про промах, після чого пролунала команда на повторний обстріл.

У листі також згадується про технічні несправності, що нібито мали місце під час інциденту.

Ці дані частково збігаються з попереднім звітом комісії, яка розслідує обставини катастрофи літака Embraer 190. Зокрема, перший удар було зафіксовано о 08:13:31, а другий о 08:13:56.

Азербайджанське ЗМІ опублікувало лише частину аудіозаписів, зазначивши, що решта матеріалів перебуває у розпорядженні правоохоронців. При цьому редакція наголошує, що не може гарантувати справжність отриманих документів.

На фотокопії пояснювальної вказано, що Паладичук служить у військовій частині №75564, розташованій у Хакасії. Невідомо, чи насправді Паладичук служив саме в цій частині, однак є інформація, що він дійсно чинний офіцер РФ, який раніше проходив службу в частинах, пов’язаних із ППО.

За даними журналістів, Дмитру Паладичуку 32 роки, він народився в казахстанському місті Екібастуз. Не пізніше 2010 року розпочав службу у військовій частині 21059. У 2011-2013 роках проходив службу у частині 31665 в Новосибірську, яка підпорядковується 14-й армії ВПС і ППО.

Крім того, The Insider оприлюднив запис розмови з Паладичуком, у якій він визнав, що справді писав пояснювальну командуванню після інциденту з літаком – на прохання керівництва. Він також підтвердив, що почерк у документі належить йому, і визнав, що голос на записі, оприлюдненому азербайджанськими ЗМІ, схожий на його.

Нагадаємо, що катастрофа літака сталася 25 грудня 2024 року. Пасажирський літак Embraer E190, що прямував до Азербайджану, зазнав аварії поблизу Актау в Казахстані. Унаслідок падіння загинули 38 осіб. Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив у трагедії російську сторону.

Раніше ми писали, що на фюзеляжі пасажирського літака Embraer азербайджанської авіакомпанії Azal, який розбився 25 грудня, виявлено сліди від елементів ракети ППО. На хвостовій частині пасажирського літака є отвори, схожі на пробоїни від ураження елементами ракети протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що інцидент збігся у часі з роботою російської ППО у Грозному, яка, за даними місцевих пабліків, могла бути задіяна для відбиття атаки безпілотників на Північному Кавказі.

25 грудня вранці місцеві пабліки в регіоні повідомляли про атаку безпілотників, внаслідок якої були задіяні сили протиповітряної оборони РФ, вони працювали саме у Грозному. Цей факт посилив підозри, що літак могли збити російські системи ППО.