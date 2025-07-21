У Бангладеш літак впав на школу: є поранені та загиблий (відео)

Щонайменше четверо постраждалих були госпіталізовані до місцевого військового шпиталю

Удень 21 липня навчальний літак ВПС Бангладеш зазнав аварії та впав на територію школи й коледжу Milestone в районі Уттара в Дацці. Внаслідок катастрофи загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.

«Навчальний літак F-7 BGI ВПС Бангладеш розбився в Уттарі. Літак злетів о 13:06 (за місцевим часом)», – йдеться в заяві відділу зв'язків з громадськістю військового відомства.

На опублікованих відео видно масштабну пожежу на галявині, звідки піднімався густий стовп диму. Щонайменше четверо постраждалих були госпіталізовані до місцевого військового шпиталю. За попередньою інформацією, літак врізався в дах їдальні коледжу. Інцидент стався під час занять.

До слова, 2 липня 2025 року, в міжнародному аеропорту Могадішо розбився військовий гелікоптер Уганди, задіяний у миротворчій місії Африканського Союзу в Сомалі (AUSSOM). Внаслідок аварії загинули п'ятеро пасажирів, повідомив речник угандійських військових Фелікс Кулайіг'є.

Також 13 липня, в аеропорту Саутенда (Великобританія) розбився медичний транспортний літак. Усі четверо осіб, які перебували на борту, загинули. Поліція Ессекса підтвердила, що всі жертви, ймовірно, були іноземними громадянами.